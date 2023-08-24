100%.. ثورة الذكاء الاصطناعي تزيد أرباح شركة إنفيديا بشكل قياسي

سجلت أرباح شركة الرقائق العالمية (إنفيديا) NVIDIA ارتفاعاً قياسياً تجاوز 100% مدفوعة بالنمو الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وبلغت إيرادات الشركة الأمريكية خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 13.51 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وتضاعف صافي أرباح الشركة بنسبة بلغت 800%، حيث سجلت أرباحًا بلغت 6.1 مليار دولار، مقابل 656 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكل قطاع أعمال مراكز البيانات النسبة الأكبر من إيرادات الشركة، حيث تجاوزت إيراداته 10 مليارات دولار، ويضم هذا القطاع منتجات إنفيديا من الشرائح المستخدمة في تطوير وعمل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وشكل زيادة الطلب على شرائح إنفيديا سببًا رئيسيًا وراء تضاعف أرباح الشركة.

وكانت إنفيديا قد طورت شرائح جديدة للذكاء الاصطناعي مثل A100 و H100، واستطاعت إبرام صفقات ضخمة مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا من أجل تزويدهم بتلك الشرائح.

وتعاقدت إنفيديا أيضًا مع شركات صينية كبرى مثل بايدو وبايت دانس وتنسنت للحصول على كميات كبيرة من شريحة إنفيديا A800، وهي نسخة ضعيفة الأداء نسبيًا مقارنة بالشرائح الأخرى التي يحظر على إنفيديا بيعها للشركات الصينية بسبب القيود المفروضة على صادرات الشرائح الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى الصين.

وكشفت الشركة مطلع الشهر الجاري عن شريحة الذكاء الاصطناعي الأحدث GH200 Grace Hopper التي ستتوفر خلال الربع الثاني من العام المقبل.

جدير بالذكر أن إيرادات قطاع الألعاب في الشركة بلغت 2.49 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي.

وتتوقع إنفيديا استمرار نمو إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 16 مليار دولار.