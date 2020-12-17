3 أحداث مختلفة رسمت يوم تاريخي للعملاق “غوغل”

استحواذ، وغرامة، وملاحقة، ثلاثة أحدث مختلفة رسمت اليوم التاريخي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي “غوغل”.

وافق الاتحاد الأوروبي على استحواذ “جوجل” على “فيت بيت” بشروط، فيما أقامت أكثر من 30 ولاية أمريكية دعوى احتكار ثالثة بحق العملاق الأمريكي، بينما فرضت روسيا غرامة جديدة عليه.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، وافقت المفوضية الأوروبية، الخميس، على صفقة استحواذ شركة جوجل لخدمات الإنترنت على شركة صناعة الأسوار والساعات الذكية “فيت بيت”.

حزمة التزامات

لكن الموافقة تضمنت وضع مجموعة شروط لضمان ألا تؤدي الصفقة إلى تعزيز قوة جوجل في سوق الإعلانات من خلال حصولها على المزيد من البيانات الخاصة بمستخدمي أجهزة “فيت بيت”.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، إنها حصلت على حزمة التزامات من جوجل مدتها 10 سنوات.

وتابعت: تتضمن هذه الالتزامات عدم استخدام البيانات التي تحصل عليها من مستخدمي أجهزة “فيت بيت” في الاتحاد الأوروبي لأغراض إعلانية مع ضمان استمرار التشغيل البيني مع الأجهزة المنافسة.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذا “يضمن استمرار سوق الأجهزة القابلة للحمل ومجال خدمات الصحة الرقمية مفتوحة وتنافسية”.

كانت شركة جوجل قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 استحواذها على شركة “فيت بيت” مقابل حوالي 2.1 مليار دولار.

دعوى احتكار ثالثة

ومن جانب أخر، أقام، الخميس، مجموعة من محامي العموم الأمريكيين تمثل كولورادو و34 ولاية أمريكية أخرى دعوى مكافحة احتكار بحق شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت، في قضية هي الثالثة ضد شركة محرك البحث والإعلان عبر الإنترنت خلال أشهر الخريف الحالي.

وحسب رويترز، قد تطلب الولايات دمج دعاويها بواحدة أقامتها وزارة العدل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانضمت 11 ولاية إلى دعوى الحكومة الاتحادية التي تتهم الشركة العملاقة البالغة قيمتها تريليون دولار بانتهاك القانون لصيانة مركزها المهيمن في قطاع البحث والإعلان على الإنترنت.

ومن المتوقع أن تصبح تلك القضايا، إضافة إلى اثنتين ضد عملاق الإعلام الاجتماعي فيسبوك هذا الشهر، أكبر دعاوى مكافحة الاحتكار لعقود، إذ لن تقل عن تلك التي واجهتها مايكروسوفت في 1998 والتي من المعتقد أنها مهدت للنمو الهائل لشبكة الإنترنت.

القضاء الروسي يفرض غرامة

ومن جهة أخرى، فرضت محكمة في موسكو، الخميس، غرامة جديدة على مجموعة “جوجل” لفشلها في إزالة محتوى حظّرته السلطات الروسية من محرك البحث الخاص بها، حسب وكالة فرانس برس.

وقالت هيئة “روسكومنادزور” وهي الجهة الروسية المسؤولة عن مراقبة الاتصالات في بيان إنها ” وجدت “جوجل” مذنبة لانتهاكها المتكرر القانون الروسي المرتبط بعدم إزالة نتائج البحث من موارد الإنترنت التي تحتوي على معلومات محظورة في روسيا”.

وأضافت، لهذا فرضت عليها غرامة مقدارها 3 ملايين روبل (33500 يورو).

وهذه 4 غرامة تفرض على جوجل عن هذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة “إنترفاكس”.

ووفقا لهذه الهيئة، تلتزم المجموعة القانون الروسي جزئيا فقط في هذا المجال.

وأوضحت “في المعدل، لا تتم إزالة ما يصل إلى 30% من روابط المحتوى المحظور في روسيا من نتائج البحث، بما في ذلك المواقع ذات المحتوى المتطرف والإباحي والذي يشجع على الانتحار”.