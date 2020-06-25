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لا يزال فيروس كورونا يشغل العلماء للوصول إلى لقاح للتخلص من الفيروس التاجي.

وبات الفيروس شغل العلماء الشاغل كون هذا الفيروس غير مجرى الحياة التي كان عليها العالم سابقاً.

وفي هذا السياق، أضيفت 3 أعراض جديدة لقائمة أعراض مرض فيروس كورونا المستجد.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، ثلاثة أعراض جديدة لقائمة أعراض مرض فيروس كورونا المستجد.

وتمت إضافة أعراض: احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال إلى القائمة التي تحتوي أعراض الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق أو صعوبة التنفس، وآلام العضلات، والصداع، وفقدان حاستي التذوق والشم، بالإضافة إلى تقرح الحلق، بحسب تقرير شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وكانت “CDC” قد أضافت ستة أعراض جديدة إلى القائمة في أبريل الماضي، والتي كانت تتضمن القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وعندما بدأت جائحة كورونا، كانت أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.

ويحذر “CDC” المصابين بأمراض الرئة والقلب والسكري بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة بعد إصابتهم بالفيروس.

وبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم حتى الخميس، نحو 9.4 مليون حالة، فيما شهدت الولايات المتحدة وحدها نحو 2.3 مليون إصابة، بجانب 122 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.