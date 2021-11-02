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3 اختيارات جديدة للمكبر الصوتي المتميز HomePod mini

منذ 4 ساعات
المكبر الصوتي HomePod mini

المكبر الصوتي HomePod mini

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بات بإمكان مستخدمي منتجات شركة آبل، الحصول عبر موقع الشركة، على ثلاثة اختيارات جديدة ومميزة في ألوان المكبر الصوتي HomePod mini.

وكانت ابل قد أعلنت عن دفع إختيارات جديدة في ألوان المكبر الصوتي الذكي HomePod mini خلال الحدث الذي أنطلق في شهر أكتوبر، وبالفعل تتوفر الإختيارات الجديدة اليوم وهي الأزرق والبرتقالي والأصفر بسعر 99 دولار.

أيضاً تتوفر الإختيارات السابقة من ألوان HomePod mini وهي الأبيض والرمادي الفاتح، كما تأتي الألوان الجديدة بنفس تصميم الإختيارات الحالية.

وتتميز أجهزة مكبرات HomePod mini الصوتية الذكية بتصميم خارجي من النسيج، كما تتضمن أزرار وسطح مميز بخاصية اللمس.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم الإختيارات الجديدة في ألوان المكبر الصوتي لمواجهة المنافسة في الأسواق، حيث يقدم المنافسين غالباً إختيارات أكثر في ألوان المكبرات الصوتية الذكية.

ولقد قدمت جوجل Nest Mini بألوان الأزرق والبرتقالي، أيضاً أطلقت أمازون Echo Dot باللون الأزرق مع تصميم مخصص للأطفال يأتي برسوم الحيوانات.

ويأتي HomePod mini بصوتيات 360 درجة، مع مساعد Siri الرقمي، ويمكن التحكم في المكبر الصوتي عبر أجهزة الآيباد أو هواتف الأيفون.

 

 

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