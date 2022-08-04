3 تحديثات كبيرة في واتساب هذا العام قد لا تكون على علم بها!

أضافت شركة واتساب الكثير من التغييرات والتعديلات على تطبيق المراسلات هذا العام، وهناك احتمال بأنك لم تتطلع على واحد او اثنين منها.

وفيما لم تُحدث الميزات الجديدة تغييرًا بارزًا على خدمة الرسائل، غير انها تستحق ان تكون على علم بها.

وقد كُشف عن هذه التغييرات في وقت سابق من العام الحالي. ويمكنك الوصول اليها اذا كنت تستخدم النسخة الاحدث من نظام ios أو أجهزة اندرويد.

ولعلّ التغيير الابرز كان في إضافة الميزة المشابهة لتلك الموجودة على فيسبوك وهي التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية أو ما يعرف بالـ “message reaction”.

وهذا يعني أن بإمكانك التفاعل مع الرسالة بسرعة من دون الحاجة الى كتابة رسالة او نص.

وبدايةً، كانت التفاعل مقتصرًا على عدد بسيط من الرموز بما فيها الاعجاب، والقلب، والوجه الضاحك مع الدموع، والوجه المصدوم، ورمز الصلاة.. لكن الآن أصبح الوصول الى جميع الرموز التعبيرية متاحًا بعد التحديث الجديد على بعض الهواتف.

وكانت واتساب قد قالت في وقت سابق إن” التفاعل بالرموز التعبيرية امر سريع وممتع”، مؤكدةً انها ستواصل تحسينها من خلال زيادة مجموعة أوسع في المستقبل، وهذا ما قامت بها بالفعل.

التغيير الثاني يكمن في تعزيز مساحة التواصل في محادثات المجموعة. اذ كانت المجموعة على تطبيق واتساب تقتصر على ١٠٠ شخص كحد أقصى، لتزيد الى ٢٥٦ عام ٢٠١٦. والآن ارتفع العدد الى ٥١٢ مشاركًا في محادثة المجموعة الواحدة.

أمّا التغيير الأخير والأبرز فهو القدرة على ارسال “ملفات” بأحجام اكبر عبر التطبيق.

ففي السابق كان الحد الأقصى ١٠٠ ميغابايت للملف، ليرتفع الرقم الى ٢ جيغابايت.

وعلّقت واتساب على هذا التحديث قائلة: ” نعتقد أن ذلك سيساعد المستخدمين في الأعمال الصغيرة ومجموعات المدارس”.

إن هذه الميزات الجديدة اصبحت متوفرة الآن لمستخدمي واتساب، وتدعو الشركة المستخدمين الى تفقد التطبيق لمزيد من التحديثات في المستقبل.