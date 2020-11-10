3 تطبيقات تساعدك بمعرفة من قام بإلغاء متابعتك في “إنستغرام”

يعتبر تطبيق انستغرام منصة إعلانية هامة بالنسبة للمستخدمين والمسوقين والمعلنين، فالشبكة الاجتماعية التي تجاوز عدد مستخدميها المليار لا تحتاج للكثير لإقناع المستخدمين بأهميتها، لكن الأمر قد يختلف بالنسبة للمعلنين، لأن بعضهم قد يجهل إحصائيات انستقرام

ويتفاجأ مستخدم ”إنستغرام“ أحياناً بتراجع عدد متابعيه، خاصة إن كان من أصحاب الحسابات الصغيرة التي يمكن معرفة كل من يتابعها.

ويمكن معرفة من قام بإنهاء متابعتك على ”إنستغرام“، عن طريق متابعة عدد وهوية الأشخاص الذين يتابعونك، خاصة إن كانوا من الأهل والأصحاب.

وهناك عدد قليل من تطبيقات الجهات الخارجية الجيدة التي لا يزال بإمكانها مساعدتك. وفي ما يلي ثلاثة منها مختلفة تتصل بحسابك في إنستغرام وتخبرك ببعض المعلومات المفيدة عن متابعيك (وغير المتابعين).

من هذه التطبيقات: فولو ميتر FOLLOW METER وفولورز تراكر برو FOLLOWERS TRACKER PRO وفولو كوب FOLLOW COP، وغيرها.