3 حيل "سرية" لالتقاط صورة الشاشة على سناب شات

سناب شات من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتلك قاعدة كبيرة من المستخدمين.

وسناب شات من التطبيقات التي لا تتيح التقاط صورة الشاشة دون علم المستخدم على الطرف الآخر، لكن ثمة حيل يمكنها تنفيذ المطلوب بسرية.

وحسب موقع “بيزنس انسايدر” هناك مجموعة خطوات يمكن من خلالها التقاط صورة شاشة “سكرين شوت” على تطبيق سناب شات، دون علم الطرف الآخر، وتشمل ما يلي:

أولا: استخدام كاميرا من هاتف آخر، وذلك بتصوير شاشة سناب شات عن طريق التقاط صورة بهاتف إضافي، قادر على التقاط صورا لشاشات الهواتف بوضوح.

ثانيا: استخدام خاصية التسجيل للشاشة عبر هواتف أندرويد، هذه الخاصية متاحة عبر الهواتف العاملة بانظمة أندرويد وستقوم بتسجيل مقطع فيديو لنشاطاتك على شاشة هاتفك بالكامل، بما في ذلك نشاطك على صفحة سناب شات التي ترغب في توثيقها بصورة.

ثالثا: يمكن القيام بذلك أيضا عبر أحد الأجهزة التابعة لأبل، وذلك باللجوء لخاصية باسم QuickTime، يتم من خلالها استخراج انعكاس مطابق لشاشة سناب شات على هاتف آيفون عن طريق هذه الخاصية على أجهزة أبل ماك.