3 شاحنات كهربائية تحتل قائمة الأفضل في 2022

شهدت أسواق السيارات العالمية خلال عام 2022 طرح مجموعة شاحنات كهربائية استثنائية للأسواق من مختلف الماركات البارزة.

وكشفت مجلة “كار آند درايفر” المختصة بأخبار السيارات، عن تقييمها للشاحنات الكهربائية الأفضل التي طرحت للأسواق هذا العام.

GMC Hummer EV

وضمت وفق تقييمها في المركز الثالث، شاحنة GMC Hummer EV الكهربائية، والتي حصلت على تقييم 7.5 درجات من أصل 10 درجات.

وتطرح السيارة بمحرك كهربائي خارق، ينتج قوة 1000 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.3 ثوان، ومدى سيرها يصل ل 329 ميلا، وتتاح بسعر يبدأ من 110,295 دولار.

Rivian R1T

في المركز الثاني، ضمت القائمة شاحنة Rivian R1T، بتقييم 8.5 درجات من أصل 10 درجات.

وتطرح بمحرك كهربائي خارق، ينتج قوة 835 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.3 ثوان، ومدى سيرها يصل ل 314 ميلا، وتتاح بسعر يبدأ من 68,575 دولار.

F- 150 Lightning

في المركز الأول، ضمت القائمة شاحنة F- 150 Lightning، بتقييم 8.5 درجات من أصل 10 درجات.

وتطرح بمحرك كهربائي، ينتج قوة 580 حصانا، ومدى سيرها يبدأ من 230 ميلا ويصل لـ 320 ميلا، وتتاح بسعر يبدأ من 41,769 دولار.