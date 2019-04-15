4 استراتيجيات تساعدك على تحسين الظهور في محركات البحث محليًا

يعتبر تحسين الظهور في محركات البحث محليًا Local SEO أحد المجالات المهمة في التسويق الإلكتروني، حيث يساعد الأنشطة التجارية والخدمية على تحسين ترتيب ظهور مواقعهم، في نتائج البحث؛ لجلب المزيد من الزوار المحليين إليها أثناء بحثهم في الإنترنت، عن منتَج أو خدمة، بكلمات أو عبارات معينة، ويتميز عن غيره من مجالات التسويق الإلكتروني الأخرى بأنه يساعد المواقع في اجتذاب العملاء المحتملين المهتمين فعلا بالمنتج أو الخدمة، ويبحثون بجدية عن التفاصيل أو الأسعار للشراء داخل النطاق الجغرافي المحلي.

بصفتك مالك نشاط خدمي أو تجاري محلي قد تتساءل كيف يمكنك جذب مزيد من الزوار المحليين، من خلال تحسين ظهورك على محرك بحث جوجل، عند استخدامهم لكلمات مفتاحية تتوافق مع عملك، وموقع الويب الخاص بك.

قد تسأل نفسك، لماذا لا يظهر نشاطي التجاري في الجزء العلوي من صفحة نتائج محرك البحث SERP؟ ويجب أن تعلم أن هناك ثلاث محاور رئيسية للتصنيف المحلي؛ لتحسين محركات البحث، وهي: القرب Proximity، والترتيب Rank، والمراجعات Reviews، كما أن استخدام منصة خرائط جوجل Google Maps – وأدواتها ذات الصلة، مثل: Google My Business – قد أصبح جزءًا أساسيًا من أي إستراتيجية لتحسين محركات البحث المحلية، وعند القيام بذلك بشكل صحيح ستمنحك هذه الأدوات ميزة إستراتيجية تساعدك على التفوق في المنافسة.

فيما يلي 4 إستراتيجيات تساعدك على تحسين الظهور في محركات البحث محليًا:

1- تحسين موقع الويب الخاص بك للبحث المحلي:

خطوتك الأولى في تحسين الظهور في محرّكات البحث محليًا هي تحسين المحتوى على موقع الويب الخاص بك. وأفضل طريقة لذلك هي استخدام مصطلحات وعبارات قد يكتبها المستخدم اليومي في محرك البحث، وبتضمينها في المحتوى النصي لموقعك بأسلوب طبيعي، حيث يساعد ذلك جوجل في تحديد مكان عملك.

للاستفادة الكاملة من الكلمات المفتاحية حاول استخدام الكلمات الطويلة؛ حتى لا تفوت أي فرصة لتطابقها مع الكلمات التي قد يكتبها المستخدم. فعلى سبيل المثال: بدلاً من استخدام كلمات مفتاحية مثل “التسويق عبر خرائط جوجل” استخدم “أفضل خدمات خرائط جوجل للتسويق في [موقعك الجغرافي]” سيؤدي تضمين موقعك الجغرافي في الكلمات المفتاحية بموقع الويب الخاص بك إلى تعزيز الظهور في محركات البحث محليًا.

2- قم بتمكين أداة Google My Business بموقعك:

Google My Business هي أداة مجانية أساسية، يجب أن تستخدمها جميع الشركات، حيث تساعدك في وضع عملك على خرائط جوجل؛ حتى يتمكن العملاء من العثور عليك عند البحث عن أنشطة تجارية، مثل: شركتك في النطاق الجغرافي الذي توجد فيه. ومع التحسين الصحيح لها سيظهر نشاطك التجاري في الجزء العلوي من صفحة نتائج محرك البحث SERP.

حتى الآن تستخدم 44% من الشركات فقط أداة: (GMB Google My Business)، والسبب في ذلك هو أن العديد من الشركات المحلية لا تعترف بأهمية التسويق الإلكتروني بعد، لذلك فإن التقدم في المنافسة سيكون خطوة ذكية لأي عمل محلي.

تضم أداة GMB أيضًا عدة خيارات أخرى من شأنها أن تساعدك في تحسين الظهور في محركات البحث محليًا، وهي: منشورات جوجل Google posts، والصور، والمراجعات، ولا شك أن تحديث المشاركات والصور مرة واحدة في الأسبوع، والرد على جميع المراجعات سيساعد جوجل على إدراك أن نشاطك التجاري نشط؛ مما يعزز ظهوره في في الجزء العلوي من صفحة نتائج محرك البحث.

كما يجب عليك الاهتمام بالمراجعات، حيث إن المستهلك يكون أكثر استعدادًا للتعامل مع شركة لديها 100 مراجعة، بدلاً من أخرى لديها 10 مراجعات فقط، ولا يتوقف الأمر على تشجيع العملاء على كتابة مراجعة لشركتك فقط، ولكن يجب عليك أيضًا الرد على أي مراجعة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

3- إعطاء معلومات كافية للتواصل:

يعتبر توفير بيانات تواصل كافية عن نشاطك عبر الإنترنت شيء مهم لتحسين الظهور في محركات البحث محليًا، فعند بناء موقع الويب الخاص بنشاطك التجاري لابد أن تضع في اعتبارك ما يعرف باسم citation website، وهي ليست روابط، بل هي مراجع تحتوي على معلومات حول اسم عملك، وعنوانك، ورقم الهاتف، وتعرف أيضًا باسم NAP (الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف). حيث تأخذ جوجل هذه البيانات في الاعتبار عند تحديد النشاط التجاري لموقع الويب الذي سيتم عرضه لعمليات البحث ذات الاستهداف الجغرافي.

4- تعزيز الوجود من خلال الروابط المحلية:

ستعمل الروابط الخلفية backlinks – التي تضعها على مواقع الويب؛ للإشارة إلى موقعك – على تعزيز مكانتك عبر الإنترنت في السوق المحلي، حيث تعد من العناصر الهامة التي تساهم في رفع ترتيب المواقع في نتائج البحث.

ولكن ضع في اعتبارك أن وجود روابط خلفية لموقعك في مواقع منخفضة الجودة سيضر بعملك أكثر مما قد يفيد، لذلك احرص على اختيار المواقع التي ستضع عليها روابط خلفية لموقعك بعناية، وحاول أن تساهم أكثر في المشاركات المجتمعية؛ للحصول على تغطية صحفية أكبر، من خلال رعاية الأحداث، أو استضافة الأحداث، أو العمل التطوعي، أو إقامة شراكات مع الشركات المحلية، وغير ذلك من الأنشطة المشابهة.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية