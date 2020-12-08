4 طرق احتيال في لعبة Fortnite… احذرها!

كشفت إحصائية لموقع (Statista) أن لعبة (Fortnite) من شركة (Epic Games) تضم أكثر من 350 مليون لاعب وهو ما جعلها بيئة خصبة لمجرمي الإنترنت.

اما أبرز طرق الاحتيال التي يجب الانتباه لها عند التعامل مع لعبة ”فورتنايت“ وكيفية الحرص واليقظة لعدم الوقوع في فخ الأشخاص أو الشركات التي تحاول سرقة البيانات الشخصية والأموال فهي:

تقديم عملات V-Bucks مجانا

وتتيح لك شركة (Epic Games) اللعب بلعبة (Fortnite) بشكل مجاني تماما، لكن للحصول على الملابس والأسلحة وفتح ميزات اللعبة، يجب عليك إنفاق بعض الأموال من خلال شراء عملات (V-Bucks) الافتراضية، ومن ثم نجد أن معظم عمليات الاحتيال في اللعبة تنشَأ حول هذه العملة الافتراضية.

ويستهدف مجرمو الإنترنت بصورة خاصة اللاعبين الذين يتطلعون إلى توفير المال، من خلال تقديم عملات (V-Bucks) مجانا عبر مواقع أخرى غير المتجر الرسمي للعبة، لذا إذا وجدت أن هناك شخصا ما يعرض عليك عملات مجانية، فهذا غالبا عملية احتيالية يجب عليك تجنّبها.

مولدات عملات V-Bucks الافتراضية

تكشف التقارير التقنية أن من أكثر عمليات الاحتيال شيوعا تلك التي تتضمن مولدات (V-Bucks Generators) الموجودة في مواقع الويب، والتي تَعد بدفع العملات الافتراضية داخل اللعبة للاعبين مقابل قضاء بعض الوقت في النقر على الإعلانات أو الإجابة عن أسئلة استطلاع ما.

متاجر بيع عملات V-Bucks المزيفة

تحتال بعض المواقع الإلكترونية على زوارها بادعاء بيع عملات (V-Bucks) الافتراضية، إذ تبدو هذه المواقع للوهلة الأولى مشابهة لموقع (Epic Games) الرسمي، وغالبا ما تحتوي عناوين (URL) الخاصة بها على كلمة (Fortnite).

وتوصل بحث لموقع (ZeroFOX) أن هناك أكثر من 4700 موقع ويب مزيف تبيع عملات (V-Bucks) الافتراضية، ولكنها في الواقع تُستخدم لجمع المعلومات الشخصية.

تطبيقات Fortnite المزيفة

بعد قيام شركتي ”أبل“ و“غوغل“ بإيقاف تثبيت أو تحديث تطبيق لعبة ”فورتنايت“، نتيجة الصراع مع ”إيبيك جيمز“ مالكة اللعبة الشهيرة، نشط قراصنة الإنترنت في نشر روابط للتنزيل تحتوي على برامج للتجسس وبرامج إعلانية تهدف إلى خداع الأشخاص الذين يبحثون عن التطبيق.

كيف تحمي نفسك؟

يمكنك حماية نفسك خلال اللعب من مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون اللاعبين في لعبة (Fortnite) من خلال بعض الإجراءات البسيطة، التي تبدأ أولا بشراء عملات (V-Bucks) الافتراضية فقط من خلال متجر (Epic Games) الرسمي أو (Microsoft Store) أو (PlayStation Store) أو مواقع تجار التجزئة عبر الإنترنت، مثل (Amazon).

ثانيا يمكنك تنزيل اللعبة فقط من الموقع الرسمي للشركة المطورة للعبة، وثالثا عند تثبيت اللعبة في هاتفك، قم بإيقاف خيار (تثبيت التطبيقات غير المعروفة) في إعدادات الهاتف.

وأخيرا يجب حماية جميع أجهزتك من خلال حل للأمان موثوق به، مثل (Kaspersky Security Cloud) الذي يحذرك دائما من مواقع الويب الاحتيالية ويبقيك في مأمن من البرامج الضارة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.