5 أدوات مميزة لتحرير الصور عبر الذكاء الاصطناعي.. عليك أن تجربها

انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً على خاصية البحث المتعمق أو كتابة المحتوى، بل وصل لعالم الميديا وتعديل الصور والمونتاج أيضاً.

وبات مصممو الفوتوشوب أمام تحدٍّ كبير لتطير مهاراتهم مع انتشار أدوات مجانية للذكاء الاصطناعي تعمل على تحرير الصور وتصميمها بشكل مذهل حقاً

حيث تسهل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور المتوفرة مجانًا عبر الإنترنت تعديل الصور دون الحاجة إلى الخوض في الكثير من التفاصيل، ويحتوي العديد منها على مرشحات مدمجة يمكنك استخدامها لإجراء تعديلات في صورك بسهولة واحترافية. وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز تلك الأدوات:

1- أداة Autoenhance.ai:

تضم أداة Autoenhance العديد من الميزات لإجراء تعديلات احترافية في صورك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرزها:

1- SKY REPLACEMENT:

تتيح هذه الميزة استبدال السماء الرمادية الباهتة الظاهرة في خلفية الصورة التي تقلل جمالها، بسماء زرقاء مشرقة. ومهما كان الطقس في يوم التصوير، يمكن الاستفادة من هذه الميزة لاستبدال السماء في الصورة أثناء عملية التحرير.

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية لتحرير الصور

2- PERSPECTIVE CORRECTION:

تساعد هذه الميزة في تصحيح منظور الصورة بحيث تبدو أكثر جمالًا، فعند التقاط صورة لجسم مستقيم بزاوية معينة يمكن أن يظهر بشكل منحرف ولن تعكس الصورة الجمال الحقيقي للجسم الموجود، وبشكل خاص صور العقارات، إذ تساعد هذه الميزة في تصحيح المنظور في صور العقارات بحيث تظهر بشكل أكثر جمالًا، وبأبعاد صحيحة.

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية لتحرير الصور

3- Image relighting:

تساعد هذه الميزة في تعديل إضاءة الصورة عن طريق زيادة الإضاءة في الجوانب المعتمة في الصورة، وتوضيح الصورة بشكل عام.

تحتوي هذه الأداة أيضًا على واجهة برمجة تطبيقات (API) يمكنك استخدامها لإدماج ميزات Autoenhance في تطبيقاتك الخاصة. وجميع الميزات التي توفرها هذه الأداة مجانية حتى واجهة برمجة التطبيقات، ولكن لِما يصل إلى 15 صورة فقط. فإذا أردت تعديل أكثر من 15 صورة سيُطلب منك الاشتراك في إحدى خطط الاشتراك المتاحة.

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية لتحرير الصور

2- أداة Hotpot Tools:

تضم أداة Hotpot Tools مجموعة من أدوات تعديل الصور التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها:

AI art maker: لتحويل الصور إلى لوحات فنية.

AI Picture colorizer: لتحويل الصور المصورة بالأبيض والأسود إلى صور ملونة.

AI picture restorer: لإصلاح الصور القديمة، عن طريق إزالة الخدوش، وتعزيز الألوان وتوضيح الملامح في صور الأشخاص.

بالإضافة إلى أداة (AI background remover) لإزالة الخلفية، وأداة (AI object remover) لإزالة عنصر معين من الصورة، وغيرها.

وللبدء باستخدام الميزات المتوفرة في Hotpot Tools، اختر إحدى الميزات الموجودة في الصفحة الرئيسية، وحمّل الصورة التي ترغب في تعديلها، وانتظر حتى تعدّل الأداة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

3- أداة LunaPic:

LunaPic هي أداة بسيطة لتحرير الصور عبر الإنترنت بالذكاء الاصطناعي، وللبدء باستخدامها ما عليك سوى تحميل صورة، واختيار أحد التأثيرات الفنية العديدة المتوفرة، والانتظار قليلًا حتى تُعدّل الأداة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تضم LunaPic مجموعة من الميزات الأخرى لتحرير الصور غير التأثيرات الفنية. إذ يمكنك ضبط مستوى الإضاءة، وإضافة المزيد من المرشحات والتأثيرات الأخرى المختلفة إلى صورك. كما تتوفر أدوات لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF.

تحتوي أداة LunaPic أيضًا على الميزات الأساسية لتحرير الصور مثل: قص الصور وتدويرها وإزالة أو استبدال الخلفية. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات إلى صورك، ومشاركتها مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

4- أداة Pixlr:

Pixlr هي أداة تحرير صور مجانية الاستخدام تقدم جميع الميزات الأساسية التي تقدمها أدوات تحرير الصور المتطورة. مثل: إزالة الخلفية، وإضافة المرشحات والتأثيرات، وإنشاء الرسوم المتحركة، وإنشاء ألبوم للصور. كما توفر Pixlr خطط اشتراك مدفوعة تتيح لك الوصول إلى أدوات تحرير حصرية، ومقاطع فيديو تعليمية.

عند استخدام Pixlr يمكنك فتح الصور مباشرة من منصات التخزين السحابية مثل: Google Drive و Dropbox دون الحاجة إلى رفعها من حاسوبك.

5- أداة Fotor:

Fotor أداة مجانية لتحرير الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي تتيح إجراء العديد من التعديلات في الصورة بسهولة. وتوفر خطة اشتراك مدفوعة، هي: Fotor Pro، تمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة إضافية من المرشحات والتأثيرات.

للبدء باستخدام Fotor سيُطلب منك تسجيل الدخول، ويمكنك القيام بذلك باستخدام حسابك في جوجل، ثم يمكنك تحميل الصورة التي ترغب في تعديلها، ثم اختيار أحد الميزات المتوفرة، وبعد تحرير الصورة يمكنك معاينة التعديلات وتخزين الصورة.

تضم هذه الأداة مجموعة من الميزات التي يمكنك استخدامها لتعديل صورك، مثل: ميزة (Background remover) لإزالة خلفية الصور، وميزة Cropping and resizing images لاقتطاع الصور وتغيير حجمها، بالإضافة إلى ميزة (AI photo enhancer) لتوضيح الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغيرها العديد من الميزات.

يتوفر الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية أيضًا، فإذا كنت مبتدأً في مجال تحرير الصور، فإن دروس Fotor التعليمية ستساعدك على التطور في هذا المجال بسرعة.

كما يتوفر تطبيق (Fotor Image Editor) – التابع لأداة Fotor لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل.