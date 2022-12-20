5 خطوات لاستعادة قائمة الأرقام على آيفون

قد يتعرض الهاتف للسرقة أو التلف، الأمر الذي يتوجب علي المستخدمين حفظ آلية مناسبة لاستعادة حساباتهم وقائمة الأرقام الخاصة بهم.

يمكنك استعادة أرقام هواتف من جديد على هاتف آيفون في حالة تعرضها للحذف، وذلك عن طريق الاستعانة بذاكرة الدعم على موقع iCloud.

ويكشف موقع “بيزنس انسايدر” عن خطوات بسيطة يمكن القيام بها لاستعادة ما فقدته من أرقام هواتف كانت مسجلة على هاتفك الـ آيفون باستخدام هذه الخاصية.

عليك أولا أن تقوم بالدخول على موقع iCloud، عبر متصفح إنترنت باستخدام الحاسوب، وقم بتسجيل الدخول على حسباك الخاص.

ثانيا، قم بالدخول لصفحة حسابك الشخصي عبر الضغط على صورة الحساب، ثم قم بالدخول على قائمة الإعدادات، في الركن الأيمن أعلى الشاشة.

ثالثا، من خلال قائمة الاعدادات، قم بالضغط على اختيار استعادة البيانات Data Recovery.

رابعا، قم بالضغط على اختيار استعادة أرقام الهواتف Restore contacts، وستظهر لك رسالة تحمل كافة النسخ الاحتياطية من البيانات المخزنة لأرقام الهواتف، لتقوم باستعادة تحميلها من جديد على هاتف آيفون الخاص بك.

خامسا، ستظهر لك رسالة أخرى نهائية، من خلالها تؤكد على عملية الاستعادة من جديد.