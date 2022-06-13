5 مفاجآت قدّمها نظام التشغيل الجديد iOS 16 في هواتف أيفون

أعلنت شركة أبل، ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين، عن نظام تشغيل هواتف أيفون الجديد iOS 16.

و نظام iOS 16، قدم العديد من الميزات لمختلف إصدارات الهاتف الذكي.

وفي ما يلي، أبرز مجموعة خدمات قدمتها أبل عبر نظام التشغيل الجديد iOS 16:

تشمل خدمة Live Activities، التي تقدم للمستخدم عرضًا حيًا للإشعارات في شاشة القفل، ويمكن لها أيضا، أن تقدم دعم للمستخدم لمتابعة مباشرة لمسار رحلات Uber، ومراقبة تقدم الطلب دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

وخدمة iMessage، وهي خدمة ذكية لتحرير الرسائل والتراجع عن الإرسال، وتتيح أيضا، وضع علامة غير مقروءة على الرسائل بعد فتحها.

خدمة Joy-Cons في الألعاب من Nintendo، وهي من المميزات التي توفر عم لوحدات التحكم الخاصة ب Switch من Joy-Cons وأيضاً Pro.

أما ميزة متابعة طلبات الدفع عبر Apple Pay، فتمنح المستخدمين القدرة على تتبع طلبات الدفع في خدمة Apple Pay عبر تطبيق Wallet.

وخدمة Fitness التي اصبح متاحًا استخدامها دون ساعة أبل الذكية، بعدما كانت تتطلب في الإصدارات السابقة من نظام تشغيل iOS ضرورة وجود ساعة أبل الذكية لربط المعلومات.