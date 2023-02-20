الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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50 محادثة بحد أقصى.. مايكروسوفت تحجم ChatGPT

منذ 45 دقيقة
تطبيق ChatGPT

تطبيق ChatGPT

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أصبحت التطورات المثيرة، لتقنية المحادثة بالذكاء الاصطناعي شات ChatGPT من شركة مايكروسوفت أمرا مبهرا .

الهوس بروبوت الدردشة الذكي الجديد ChatGPT الذي أضافته مايكروسوفت لمحرك البحث Bing، دفع المستخدمين لإجراء أغرب المحادثات مع البرنامج.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن مايكروسوفت رصدت العديد من المحادثات غريبة الأطوار، والتي شملت على مواضيع واستجوابات من جانب المستخدمين لنظام الدردشة الذكي، دفعتها للحد من استخدامه.

وأعلنت مايكروسوفت، أن كل مستخدم سيكون متاحا له إجراء 50 محادثة بحد أقصى في اليوم الواحد، وبحد أقصى 5 مناقشات لكل جلسة محادثة واحدة.

وستنبه مايكروسوفت المستخدمين بتغيير الموضوع بعد انتهاء كل جلسة محادثة، بعد استنفاد المحاولات الخمس للمستخدم، ذلك لقول الشركة أن روبوت الدردشة الذكي ChatGPT، يصاب بالتخبط في المحادثات المطولة.

وسيكون على المستخدمين بعد الإنتهاء من كل جلسة محادثة، إخلاء ذاكرة المحادثة التي دارت بين المستخدم وروبوت الدردشة، حتى لا تتداخل المحادثات فيما بينها.

وبحسب إحصائية أجرتها مايكروسوفت، فإن غالبية الإجابات التي يبحث عنها المستخدمين غالبا ما يتوصلون لها خلال جلسة محادثة واحدة من التي حددتها مايكروسوفت، وذكرت أن 1% فقط من مدة جلسة المحادثة الواحدة تكون غالبا كافية، إذ كان يتاح للمستخدمين تبادل 50 رسالة في المناقشة الواحدة، يحصل منها المستخدم على كافة الإجابات التي يتطلع لها.

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