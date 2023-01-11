6 ميّزات رائعة من "غوغل" لمستخدمي "أندرويد"

أصبحت الهواتف الذكية محور حياتنا الرقمية الآن. فعند شراء هاتف جديد هذه الأيام، فإننا لا نشتري هاتفاً فحسب، بل أيضاً منظومة تقنية كاملة من الأجهزة التي يُتوقع أن تعمل جميعها معاً بسلاسة، مثل: السماعات اللاسلكية، والساعة الذكية، والحاسوب المحمول، والتلفاز، وجهاز تتبع اللياقة البدنية، وغيرها من الأجهزة التي تسهل عملنا واهتمامنا بصحتنا على مدار اليوم.

وتشير التقارير إلى أن الشخص العادي الآن يملك نحو 8 أجهزة متصلة. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 جهازاً متصلاً.

لذلك ركزت غوغل في تطوير نظام أندرويد 13 على إضافة الميزات الجديدة التي تسهل اتصال هاتفك بجميع أجهزتك، لتعمل كلها معاً بسلاسة من خلال منظومة تقنية متكاملة للأجهزة المتصلة، مما يسهل عملية نقل المحتوى وإنجاز المهام بسرعة.

فيما يلي 6 طرق يساعد بها نظام أندرويد أجهزتك على العمل معاً بسلاسة:

1_ الاتصال بالأجهزة القريبة بسرعة عبر ميزة Fast Pair

تسرع ميزة Fast Pair عملية الإعداد لإقران أجهزتك المفضلة عبر البلوتوث، مثل: سماعات الرأس. كما تتوافق هذه الميزة في هواتف أندرويد مع معيار المنزل الذكي Matter، حيث يمكنك توصيل الأجهزة المنزلية الذكية بجهاز غوغل هوم Google Home، والتطبيقات المفضلة لديك مباشرة من هاتفك.

2_ إرسال الملفات عبر الأجهزة باستخدام ميزة المشاركة القريبة

أطلقت غوغل ميزة المشاركة القريبة Nearby Share لأول مرة عام 2020، لتوفير طريقة سريعة لمستخدمي نظام أندرويد لمشاركة المحتوى من أجهزتهم بسهولة وأمان سواء إرسال الملفات إلى جهاز آخر خاص بهم أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى أفراد العائلة والأصدقاء، أو إرسال المستندات إلى زملاء العمل.

وفي نهاية عام 2022، طورت غوغل ميزة المشاركة القريبة حيث يمكنك مشاركة الملفات بين أجهزتك عبر حساب غوغل تلقائياً. كما يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية حتى لا تستقبل أشياء غير مرغوب فيها من الغرباء إذا تركت جهازك مرئياً للجميع، وغير ذلك الكثير.

الآن عندما ترغب في إرسال أي محتوى من هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد يمكنك استخدام ميزة المشاركة القريبة التي تبحث عن الأجهزة القريبة، ثم تختار تلقائياً أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة والسهلة لاستخدامه بناء على ما ترسله. فعلى سبيل المثال: ستستخدم شبكة النظير إلى النظير إذا كنت غير متصل بالإنترنت تماماً، أو بروتوكولات المشاركة الأخرى التي تشمل البلوتوث، أو البلوتوث المنخفض الطاقة DLE، أو Hotspot أو WebRTC، أو NFC والمزيد. وفي حالة اتصالك بالإنترنت تستخدم شبكة الواي فاي.

3_ بث المحتوى من الهاتف إلى التلفاز باستخدام Chromecast

أطلقت غوغل جهاز Chromecast عام 2013 كوسيلة غير مكلفة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت إلى جهاز التلفاز الخاص بك. ومنذ ذلك الحين، طورت إمكانات الإرسال إلى المزيد من الأجهزة حتى تتمكن من نقل وسائل الترفيه والتطبيقات من هاتفك إلى التلفاز أو السماعة الذكية أو مكبرات الصوت.

ويمكنك أيضاً استخدام مساعد غوغل لنقل الوسائط بسهولة بين الأجهزة المتوافقة عبر الأوامر الصوتية.

4_ إنجاز المزيد من المهام عبر ساعتك الذكية

تقدم غوغل نظام Wear OS لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكل تحديث تقدم العديد من الميزات الجديدة التي من شأنها المساعدة في تحسين الأداء، وميزات تتبع الصحة، وزيادة الاعتماد على مساعد جوجل الصوتي، وغيرها.

وقد قدمت غوغل العديد من الميزات الجديدة في إصدار Wear OS 3 في عام 2021، التي يمكنك الاستفادة منها. فمع أحدث إصدار من Wear OS، يمكنك استخدام تطبيق الكاميرا الموجود في ساعتك الذكية للتحكم عن بُعد في الكاميرا في هواتف Pixel، أو استخدام تطبيق Google Home للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مثل منظم الحرارة والأضواء.

وعند خروجك للجري، يمكنك الطلب من مساعد غوغل في ساعتك الذكية البدء بتشغيل قائمة Spotify وتتبع تمرينك باستخدام تطبيق Fitbit أو Adidas في ساعتك.

كذلك يوجد الآن المزيد من الساعات التي تعمل بنظام Wear OS للاختيار من بينها، منها: Pixel Watch وسلسلة Samsung Galaxy Watch5 وFossil Gen 6 Wellness Edition.

5_ استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد في جهاز التلفاز

يمكنك استخدام تطبيق Google TV في هاتفك أو جهازك اللوحي لإقرانه بالتلفاز الذكي، وتشغيل الأفلام والعروض، أو تشغيل التلفاز أو إطفاؤه، أو تغيير مستوى الصوت، أو تفعيل مساعد غوغل، وكذلك التحكم في تشغيل الوسائط، وغير ذلك الكثير. وهكذا يمكنك تحويل هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد.

6_ البقاء على اتصال أثناء قيادة السيارة عبر Android Auto

طرحت غوغل منذ أيام قليلة أثناء مشاركتها في معرض 2023 CES تحديثاً جديداً لنظام أندرويد أوتو Android Auto – الذي يربط هواتف وأجهزة أندرويد بشاشة السيارة – يتضمن العديد من الميزات والتحديثات الجديدة التي تبقيك على اتصال أثناء القيادة بسهولة وأمان.

يركز تحديث أندرويد أوتو على 3 أهداف، هي:

_ البقاء على اتصال أثناء القيادة: عن طريق تسهيل الوصول إلى خرائط غوغل، وتسهيل التواصل مع العائلة والأصدقاء أو تشغيل الموسيقى والبودكاست، حيث يمكن أن يذكرك مساعد غوغل بالمكالمات الفائتة أثناء قيادة السيارة، ويشارك موعد الوصول مع الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى الوصول الفوري للموسيقى والبودكاست.

_ المزيد من التخصيص: عن طريق توفير تجربة شخصية أكثر من خلال واجهة Material You وذلك من خلال بطاقات للوسائط وتسهيل الوصول إلى أكثر التطبيقات استخداماً أو التطبيقات المستخدمة أخيراً.

_ دعم أوسع لمشاركة مفتاح السيارة رقمياً مع أفراد العائلة والأصدقاء: يمكنك مشاركة مفتاح السيارة رقمياً عبر هواتف بكسل Pixel وآيفون لتسهيل منح الأصدقاء والعائلة الموثوق بهم إمكانية الوصول إلى سيارتك. كما أعلنت غوغل عن أن ميزة مشاركة المفاتيح ستتوفر قريباً في هواتف سامسونغ.