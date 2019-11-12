تكنولوجيا وعلوم

60 ألف دولار لباحثين كشفا ثغرة في جهاز “أليكسا”

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توّج باحثان أمريكيان كأفضل قراصنة ضمن مسابقة القرصنة السنوية Pwn2Own، بعد اختراقهما جهاز المساعدة المنزلية من شركة أمازون المزود بكاميرا “إيكو”.

وبحسب موقع “techcrunch“، فقد استطاع كل من أمات كاما وريتشارد تشو الحصول على الجائزة المالية للمسابقة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو، المتخصصة بتطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة.

وحصل كاما وتشو على 60 ألف دولار أمريكي، بعدما استغلا ثغرة في أحدث إصدار من أجهزة إيكو، وهو إيكو شو 5، الذي يدعم مساعد أمازون الرقمي (أليكسا).

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ووجد الباحثان أن (أليكسا) يستخدم إصدارا أقدم من كروميوم (أبرز مشاريع المتصفحات مفتوحة المصدر من غوغل التابعة لألفابت)، ويحمل ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة (واي فاي) مشبوهة.وقالت شركة أمازون: “نحقق في هذا البحث، وسنتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا”، لكن الشركة لم تحدد التدابير التي ستتخذها لإصلاح الثغرات الأمنية أو موعدها.

ويعتمد الكثيرون على المساعد الشخصي الذكي “أليكسا” من شركة أمازون؛ لمعرفة أحوال الطقس، والحصول على خرائط، وأيضا على أجوبة لأسئلة يطرحونها على المساعد الذكي.

وتقوم “أليكسا” أيضا بوظائف أخرى، كما يتم اعتمادها أيضا في أجهزة منزلية كثيرة؛ من أجل التحكم بها عن بعد. فمثلا يمكن إطفاء الأنوار أو إضاءتها أو التحكم في شدة الضوء في غرف المنزل فقط عن طريق أمر صوتي يُوجَّه للمساعد الشخصي الذكي “أليكسا”.

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