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7 مهن ستنجو من هيمنة الذكاء الاصطناعي

منذ 7 ساعات
الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

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هناك بعض المهن ستنجو من خطر استحواذ الذكاء الاصطناعي عليها، وفق ما كشفت دراسة أجرتها شركة “PwC” البريطانية للخدمات المهنية.

وحسب التقارير السابقة، فإن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إلغاء حوالي 300 مليون وظيفة حول العالم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن نصف البريطانيين يخافون من أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على وظائفهم بطريقة ما خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة في مجالات التصميم والجرافيك والبرمجة والكتابة والتدريس.

وحسب سكاي نيوز عربية، كشفت دراسة “PwC” أن هناك وظائف ستكون مقاومة لثورة الذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن الأمر يتعلق بالأساس بالوظائف التي تدفع أعلى الرواتب.

وتشمل قائمة الوظائف “الآمنة”: أخصائي الأورام، وأخصائي تقويم الأسنان وطبيب الأطفال والقاضي والسياسي والرئيس التنفيذي (CEO) ومهندس الذكاء الاصطناعي.

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