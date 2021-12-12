8 وظائف جديدة في نظام تشغيل أبل “آي أو إس 15”

كشفت شركة آبل الأمريكية مؤخرا عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أبل للأجهزة الجوالة، حيث أتاحت الشركة الأمريكية وظيفة Facetime لجميع المستخدمين.

كما قام الإصدار الجديد بزيادة التركيز أثناء العمل وإمكانية قراءة النصوص من صورة الكاميرا المباشرة حيث سيتم تثبيت أنظمة التشغيل الجديدة تلقائيا أو يمكن تنزيلها يدويا عن طريق قائمة “الإعدادات/عام/تحديث البرامج” بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويشار إلى أن نظام التشغيل “آي أو إس 15” ونظام “آيباد أو إس 15” يتوافران للهواتف الذكية آيفون والحواسيب اللوحية آيباد، التي تعمل بنظام “آي أو إس 14” ونظام “آيباد أو إس 14”.

نظرة سريعة

وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة في نظام التشغيل “آي أو إس 15” الجديد.

وظيفة Facetime:

تعتبر وظيفة مشاركة مكالمات الفيديو Facetime عبر متصفح الإنترنت جوجل كروم ومايكروسوفت Edge من أبرز الوظائف الجديدة في نظام تشغيل أبل “آي أو إس 15” الجديد، والتي يمكن استعمالها من قبل جميع المستخدمين، بالإضافة إلى وضع البورتيريه، الذي يعمل على إخفاء الخلفية وتحسين الصوت بفضل تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D أو عزل الصوت.

التركيز:

أعلنت أبل عن وظيفة جديدة تساعد المستخدم في الحد من تشتيت الانتباه أثناء العمل أو التدريب، وتعمل وظيفة “التركيز” الجديدة على فلترة إشعارات التطبيقات حسب الموقع مثلا، وإذا لم يكن المستخدم على دراية بنوعية التطبيقات، التي يجب كتم صوت إشعاراتها، فيمكن إظهار اقتراحات حسب السياق، وهناك ردود تلقائية حتى لا يقلق المستخدم في حالة الاستغراق في العمل “مؤقتا”.

الإشعارات:

قامت أبل بتعديل تصميم الإشعارات، وزادت من حجم أيقونات التطبيقات، بالإضافة إلى أنه يمكن حسب الرغبة تفعيل العرض العام الجديد، والذي يتم فيه عرض ملخص للإشعارات في فترات زمنية معينة، مثل الصباح أو المساء أو فترة الغياب أثناء تشغيل وظيفة التركيز في وقت محدد.

سفاري:

قامت أبل بنقل سطر العنوان وشريط علامات التبويب بالمتصفح من أعلى الصفحة إلى أسفلها تماما، حتى يتمكن المستخدم من استعمال الجهاز الجوال بيد واحدة، وسيحتاج المستخدم إلى بعض الوقت لكي يعتاد على الوضع الجديد، وإذا لم يجد المستخدم أي ميزة في الوضع الجديد، فيمكنه الرجوع إلى الوضع الأصلي.

ومن الوظائف الجديدة أيضا إمكانية تنظيم علامات التبويب في مجموعات وبالتالي مزامنتها على العديد من الأجهزة، بالإضافة إلى توافر أدوات إضافية للويب تعرف باسم Add-ons لمتصفح سفاري في نظام التشغيل “آي أو إس”، والتي يمكن تنزيلها من متجر التطبيقات.

النصوص المباشرة:

يتيح نظام أبل “آي أو إس 15” الجديد إمكانية قراءة المعلومات من صورة الكاميرا المباشرة أو ترجمتها إلى لغات مختلفة على غرار وظيفة جوجل Lens، ولكن شركة أبل تسمي هذه الوظيفة باسم Livetext، والتي تساعد المستخدم في استعمال النصوص بسرعة، فإذا قام المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو رقم هاتفي، فإن جهاز آيفون يقترح على المستخدم الاتصال بهذا الرقم أو البحث عن شيء ما على شبكة الإنترنت أو ترجمة النص المعني إلى لغة أخرى.

الصور:

يتضمن تطبيق الصور حاليا الكثير من المعلومات حول الصورة المعنية، ومنها بيانات حول الجهاز الذي تم به التقاط الصورة (الكاميرا والعدسة) ومدة التعريض، وحجم الملف وجهة الاتصال المعنية، بالإضافة إلى التاريخ والوقت والعنوان الفرعي للصورة وكذلك موقع التقاط الصورة على خريطة صغيرة. كما يوفر زر المعلومات Info إمكانية إجراء “بحث مرئي” عن معلومات الصورة على الإنترنت.

الطقس:

قامت أبل بتطوير تطبيق الطقس من خلال تصميم بنية جديدة وتوفير المزيد من التفاصيل، ويقوم التطبيق حاليا بعرض الإرشادات، التي تتناسب أكثر مع الحياة اليومية مثل درجة الحرارة، التي يتم الشعور بها، ولأول مرة يمكن عرض خرائط الطقس على الشاشة بأكملها.

الرموز التعبيرية:

تطلق شركة أبل على الرموز التعبيرية القابلة للتخصيص اسم Memojis وتتيح للمستخدم حاليا خيارات جديدة لتخصيص الرموز التعبيرية عن طريق تغيير ألوان الملابس أو استعمال بعض النظارات الجديدة.