9 دعاوي قضائية.. تويتر تهدد سمعة إيلون ماسك

لا تكاد شركة تويتر أن تنتهي من أزمة حتى تبدأ أزمة أخرى جديدة، حيث تواجه شركة تويتر أزمة بعد تحريك عدد من القضايا ضدها بفعل دائنين للشركة يطالبون بتسديدها مستحقات تقدر بـ 14 مليون دولار.

ووفق موقع “بيزنس إنسايدر”، تواجه حاليا شركة تويتر على الأقل 9 دعاوى قضائية تطالبها بتسديد ديون مستحقة، بالإضافة إلى الفائدة، نتيجة لعدم تسديد تويتر للعديد من الفواتير بحسب تقرير لـ”وول ستريت جورنال”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع بها دعاوى قضائية ضد تويتر منذ أن تولى إيلون ماسك رئاسة الشركة في أكتوبر الماضي.

ومن أمثلة الشركات الدائنة لتويتر وحركت واحدة من هذه الدعاوي القضائية، شركة تسويق باسم Canary LLC، التي اتهمت شركة إيلون ماسك، بعدم قدرتها على سداد فاتورة مستحقة عليها بقيمة 392,239 ألف دولار.

تواجه تويتر أيضا اتهامات بعدم قدرتها على دفع قيمة إيجار لبعض مقرات مكاتبها، والدعوى القضائية التي حركتها شركة التسويق Canary LLC، تقول إن الشركة مديونة بـ 7000 آلاف دولار من ضمن مديونتها الإجمالية، هذا المبلغ مقابل شراء تويتر لصندوق هدايا من نوع ما لماسك، قام بطلبه للشراء فريق التسويق الخاص بتويتر.

و في حالة أخرى من الدعاوى التسع القضائية ، طالب المدعي بالفصل وأغلقت القضية يوم الجمعة.