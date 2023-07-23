Ajax.. روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي من آبل

تعمل شركة آبل على إطلاق روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مشابه لـChatGPT باسم Ajax، وفق ما أفادت وكالة بلومبيرج.

وسيعمل روبوت محادثة ابل بشكل مشابه للروبوتات الأخرى، أي سيكون قادراً على تلخيص النصوص والإجابة على الأسئلة.

وتعد أبل متأخرة نسبياً من حيث إطلاق روبوتات المحادثة مقابل عمالقة التقنية، كما حظرت على موظفيها استخدام هذه الأدوات.

وأفادت بلومبيرج أن شركة ابل تعمل على إطلاق روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مشابه لروبوتات محادثة ChatGPT وGoogle Bard، مما أدى إلى ارتفاع سعر أسهمها بنسبة تصل إلى 2% لمستوى قياسي. إذ يبدو أن ابل طوّرت إطار عمل خاص بها يسمى Ajax لإنشاء نماذج لغوية كبيرة سيعمل بها روبوت محادثة ابل الذي يلقبه بعض المهندسين Apple GPT.

سيقدر روبوت المحادثة الجديد من ابل أن يلخص النصوص، ويجيب على الأسئلة بناءً على البيانات المُدرب عليها، ويمكن استخدامه داخلياً لصناعة النماذج الأولية للمنتجات. ومثل روبوتات المحادثة الأخرى، سيعمل Apple GPT كتطبيق على الإنترنت.

بخلاف جوجل ومايكروسوفت المتنافستين في المجال، لقد ترددت ابل حتى الآن عن الإعلان عن أي خطوات كبيرة لها في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وتجنبت ذكر الكلمة الرائجة في مؤتمر المطورين الخاص بها في شهر يونيو الماضي. ولكن بعد تقرير بلومبيرج، تراجعت قيم أسهم كل من شركة ألفابت ومايكروسوفت وإنفيديا بنسب أكبر من 1%.

وعلى الرغم من ترددها، فقد أضافت ابل ميزات من الذكاء الاصطناعي المتقدم على بعض منتجاتها مثل Apple Photos، والمراسلة النصية، ونظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro التي أطلقتها مؤخراً. إلا أن المحللين يقولون إن الشركة متأخرة عن منافسيها في دمج هذه التقنية الجديدة في منتجاتها. فلم يرَ منتج الذكاء الاصطناعي الأساسي لابل، المساعد الصوتي Siri، أي تقدم منذ سنوات.

قال تقرير بلومبرج إن العديد من الفرق في الشركة تشارك في تطوير روبوت المحادثة. ويقود المشروع جون جياناندريا، رئيس التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لدى ابل، وكريج فيديريغي، تنفيذي هندسة البرمجيات الأكبر في آبل. وأن ابل لا تزال تختبر روبوت المحادثة الجديد. وأن شركة ابل لم تضع حتى الآن خطة محددة لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها، لكنها تهدف إلى إصدار إعلان متعلق بالذكاء الاصطناعي في العام المقبل.