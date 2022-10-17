AMD تستعد لخفض إنتاج سلسلة معالجات Ryzen 7000

تستعد شركة AMD خلال الفترة القادمة لخفض إنتاج الشركة من سلسلة معالجات Ryzen 7000، المميزة بمعمارية Zen 4.

كشفت تسريبات جاءت عبر “Wccftech” عن خطط AMD لخفض توقعاتها لمبيعات سلسلة Ryzen 7000، لذا قررت الشركة خفض إنتاج الرقاقات.

ويرتكز التقرير الجديد على بيانات داخلية من شركة AMD، والذي يؤكد على أن قرار AMD بخفض الإنتاج يأتي كنتيجة لتراجع الإنتاج العالمي لأجهزة الحاسب.

من جانب أخر أشارت AMD في وقت سابق إلى أن سلسلة B650 منخفضة التكلفة ستأتي بسعر يبدأ من 125 دولار، إلا أنها تتوفر في سوق الولايات المتحدة الآن بمستوى تسعير أعلى بقيمة 30 دولار، وعلى الرغم من دعم سلسلة اللوحة الأم لمواصفات DDR5 و PCIe 5.0، إلا أنها لم تنجح في جذب المستخدمين مع مستوى تسعير أكثر من 150 دولار.

يذكر أن شريحة AMD Ryzen 9 7900X إستطاعت أن تكون الأعلى مبيعاً في الأسواق بين الشرائح المميزة بمعمارية Zen 4 مع سعر 549 دولار.