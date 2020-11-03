BMW تهدد عرش تسلا في صناعة السيارات الكهربائية

باتت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في خطر بعد أن كشف شركة ”بي إم دبليو“ النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة .

أعلنت شركة ”بي إم دبليو“ الألمانية عن خططها للكشف عن سيارتها الجديدة BMW iNext الأسبوع المقبل وتحديدا في الـ 11 من نوفمبر.

وتعتبر BMW iNext سيارة دفع رباعي كهربائية تمتلك أنظمة مستقلة متطورة، وصفتها ”بي إم دبليو“ سابقا بأنها ”الرد الأمثل على سيارات تسلا“.

ومن المقرر بدء الإنتاج في ألمانيا اعتبارا من عام 2021، وستكون أول سيارة من الشركة قادرة على استخدام محرك الاحتراق الداخلي، وتحتوي السيارة على محرك كهربائي مثبت في الخلف ومحرك مستعرض يقود العجلات الأمامية.

وليس من الواضح ما إذا كان الحدث يتضمن نظرة على الجزء الداخلي لـ iNext وشاشتها المنحنية التي تعمل باللمس أو تفاصيل حول المواصفات.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت ”بي.إم.دبليو“ سيارة ”ميني كوبر إس إي“ الكهربائية وسيارة الدفع الرباعي الكهربائية BMW iX3، إلا أن السيارتين كان لديهما بعض الإخفاقات، حيث تم إطلاق الطراز الأول دون أحدث تقنيات توليد القوة الكهربائية من BMW، ولم تأت الأخيرة إلى الولايات المتحدة لأن وكلاء BMW لم يكونوا مهتمين بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية نظرا لمداها.

يُذكر أن ”بي أم دبليو“ بدأت في صناعة الدراجات النارية ثم قررت دخول عالم صناعة السيارات بسيارتها الأولى ”بي ام دبليو 315″، وفي عام 2015، كانت بي ام دبليو ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، حيث تم إنتاج 2.279.503 سيارة.