الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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BoAt تطرح سماعة Airdops 161 Pro ببطارية تدوم 50 ساعة

منذ 42 دقيقة
سماعة BoAt

سماعة BoAt

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أعلنت شركة BoAt عن طرح أحدث سماعات الأذن اللاسلكية boAt Airdops 161 Pro في الهند.

تعتبر هذه السماعة سماعة لاسلكية ميسورة التكلفة تحت شريحة الـ 1000 روبية. وهي تتميز بتصميم داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون. وتتميز سماعات الأذن ايضًا بأنها مقاومة لرذاذ الماء والعرق وفقًا لمعيار IPX5.

ومن حيث الصوت، تم تجهيز BoAt Airdopes 161 Pro بمحرك 10 ملم، وهي تأتي مع ميكروفون مزدوج وتقنية ENx لجودة واضحة للمكالمات. ويوجد صوت BoAt Signature مدمج لتجربة استماع غامرة.

تأتي السماعة مع وضع زمن انتقال منخفض يبلغ 60 مللي ثانية، كما انها تدعم اتصال Bluetooth 5.3 ويمكن توصيلها بجهازين في وقت واحد.

يتم تشغيل BoAt Airdopes 161 Pro بواسطة وحدة بطارية بسعة 380 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها توفر 50 ساعة من العمر. وتأتي كل سماعة أذن مدعومة ببطارية 35 مللي أمبير في الساعة والتي يُقال إنها توفر 17 ساعة من الاستخدام. وتدعم سماعات الأذن الشحن السريع عبر منفذ USB-C.

تأتي BoAt Airdopes 161 Pro بسعر 999 روبية ويتم تقديمها باللون الأسود والأزرق والأخضر. وستكون متاحة للشراء من موقع الويب للعلامة التجارية و Flipkart اعتبارًا من 24 يوليو.

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