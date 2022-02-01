BOE تشعل المنافسة على لقب أسرع شاشة ألعاب

كشفت شركة BOE عن أسرع شاشة ألعاب في العالم؛ حيث يزيد معدل تحديث الصورة على 500 هرتز، في حين يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الألعاب الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح Full HD، مشيرة إلى أن الشاشة تتلقى إشارات الصورة عبر منفذ eDisplayPort.

ولم تفصح شركة BOE عن المزيد من البيانات الفنية لشاشة الألعاب الجديدة أو موعد الطرح والأسعار.

تنافس على اللقب

ومع إعلان الشركة الصينية عن هذا الإطلاق فإن هناك تنافس محتدم بين شركات الإلكترونيات على لقب أسرع شاشة ألعاب في العالم.

فقبل عدة أيام كشفت شركة نفيديا بالتعاون مع شركة آسوس النقاب عن الشاشة ROG Swift 360Hz الجديدة والتي اعتبرتها أنها أسرع شاشة ألعاب في العالم.

وتأتي الشاشة الجديدة بقياس 24.5 بوصة وتعمل بدقة FULL HD البالغة x 1080 1920 بيكسل.

وتم الكشف عن تلك الشاشة خلال فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية الذي أقيم خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتطورت شاشات العرض بشكل كبير على مدى العقد الماضي، كما اتجهت بعض شركات التكنولوجيا إلى إنتاج شاشات مخصصة للألعاب تتمتع بالعديد من الميزات والتقنيات الجديدة والمواصفات التي تجعل اختيار الأنسب منها مهمة صعبة.

معايير الاختيار

ويعد معدل التحديث واحدا من أهم المعايير التي تحسم القرار في شراء شاشات الألعاب، ومُعدّل التحديث Refresh Rate هو عدد المرات التي يمكن فيها للشاشة تحديث الصورة المعروضة في الثانية الواحدة، وبناء عليه كلما زاد مُعدّل التحديث، كلما زاد عدد الإطارات التي تعرضها الشاشة في الثانية الواحدة fps.

ومن المهم عند اختيار شاشات ألعاب ذات معدل عالي في التحديث أن يتم الأخذ في الاعتبار أن معدل التحديث يعتمد في المقام الأول على بطاقة الرسومات GPU الموجودة بالجهاز حيث إنها المسؤولة عن عرض عدد الإطارات المناسبة في الثانية.

لذا قبل اتخاذ قرار بشأن الحصول على شاشة بمُعدّل تحديث عالي عليك تأكد من أن بطاقة الرسومات الخاصة بك يمكنها تشغيل الألعاب في هذا النطاق.

معيار أخر يتم أخذه في الاعتبار عن تقييم شاشات الألعاب وهو زمن الاستجابة والذي يمثل مقدار الوقت الذي تحتاجه وحدة البكسل الواحدة للتبديل من الأسود إلى الأبيض أو التبديل بين ظلال الرمادي المختلفة، وتُعد أفضل شاشات الألعاب هي التي تمتلك زمن استجابة Response Time منخفض، لأنه سيقلل التأخير لأقصى حد ويجعل الحركات والمؤثرات تبدو أسرع، أعلى وقت استجابة ستراه على الأرجح هو 5 مللي ثانية، في حين أن أفضل شاشات الألعاب هي التي تملك وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية فقط.

أما المعيار الثالث الرئيسي في شاشات الألعاب فهو دقة العرض حيث تعني دقة أعلى وجود عدد وحدات بكسل أكثر والتي بدورها تعني تفاصيل مرئية أفضل ووضوح أعلى للصور.