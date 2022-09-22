BookTok.. ميزة جديدة من تيك توك

كشفت شركة ”بايت دانس“ الصينية ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية للفيديوهات القصيرة ”تيك توك“، تتيح لمستخدميها مشاركة ”كتبهم المفضلة“ مع متابعيهم من خلال مقاطع الفيديو.

وتهدف الشركة الصينية من خلال الميزة الجديدة، إلى استغلال أكثر المجتمعات شعبية على منصتها الرقمية، المعروفة باسم“#BookTok“، والتي تضم مستخدمين يناقشون كتبهم المفضلة ويشاركون توصياتهم مع المستخدمين الآخرين.

كما تدرك منصة ”تيك توك“ أن مجتمع الكتب يمثل جزءا كبيرا من نظامها الأساسي، حيث إن وسم (#BookTok) يتضمن أكثر من 77 مليار مشاهدة على مستوى العالم، وهو رقم كبير للغاية مقارنة بمنافسيها.

وأعلنت المنصة الصينية أنها تعاونت مع العديد من دور النشر لتتيح للمستخدمين ربط كتبهم المفضلة داخل مقاطع الفيديو.

وعندما يضغط المتابع على رابط الكتاب، يتم توجيهه مباشرة إلى صفحة مخصصة أخرى تحتوي على ”تفاصيل موجز“ بسيط للكتاب بالإضافة إلى مجموعة من مقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بالكتاب أيضاً.

​وبفضل الميزة الجديدة، لن يضطر المستخدمون إلى فتح تطبيق منفصل للبحث عن تفاصيل حول كتاب معين إذا كان صاحب مقطع الفيديو قد أشار إليه في رابط ما.

وستعرض الميزة مقاطع فيديو أخرى مرتبطة بنفس الكتاب، مما يسهل على المستخدمين رؤية المزيد من التعليقات والآراء حول الكتاب هذا.

ويمكن للمستخدمين حفظ الكتاب في علامة تبويب ”المفضلة“ (أو Favorites) في حساباتهم الشخصية، مما يعني أنه يمكنهم أيضاً استخدام قائمة ”To Be Read“ لحفظ الموضوعات التي يهتمون بقراءتها.

وفي الماضي، كانت عملية حفظ كتاب أو مقطع فيديو للرجوع إليه لاحقا عملية مملة ومعقدة نوعا ما، مما يجعل الميزة الجديدة موضع ترحيب من قبل المستخدمين.

وأشارت المنصة إلى أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة، المتاحة الآن لمستخدمي الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مبدئي، من خلال النقر على أيقونة ”إضافة رابط“ والبحث عن ”كتاب“ قبل نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما يمكن للمستخدمين وضع علامة أو إشارة ”Tag“ على أي كتاب تابع لدور النشر المشتركة بالميزة. وبمجرد النشر، سيظهر الكتاب الذي تمت الإشارة إليه فوق التسميات التوضيحية (Captions) الخاصة بمقطع الفيديو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستثمر فيها ”تيك توك“ في مجتمع الكتب ”#BookTok“، حيث أطلقت المنصة الصينية في وقت سابق من العام الجاري تحدي ”#BookTokChallenge“ لتشجيع الناس على اكتشاف كتب جديدة ومؤلفين جدد ومشاركة أفكارهم وخواطرهم مع المستخدمين الآخرين.