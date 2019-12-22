تكنولوجيا وعلوم

“Cameo” ميزة جديدة من “سناب شات”… تعرف عليها

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بهدف زيادة عدد المتفاعلين مع التطبيق، وتحقيق انتشار واسع بين المستخدمين، ومن ثمَّ المنافسة مع التطبيقات الأخرى، أطلق “سناب شات” ميزةً جديدةً ربما تدفع التطبيق خطوة إلى الأمام من حيث عدد التفاعلات من قِبل مستخدميه، إذ لا فائدة تعود على التطبيق دون التفاعل.

الميزة الجديدة التي أعلن عنها باسم Cameos، تُتيح للمستخدمين استبدال وجوههم في مقاطع الفيديو برسومات وصور متحركة.

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ويجب التقاط صورة شخصية في التطبيق، قبل استخدام الميزة، ستكون شخصيتك بالفيديو، والاختيار من بين 150 مقطع فيديو أنشأها التطبيق، ويمكن استخدام مقطع الفيديو الواحد للمستخدم وصديقه في الوقت ذاته.

 

وبمجرد اختيار مقطع الفيديو الخاص بك، يقوم التطبيق “بتمديد وتحريك صورك الشخصية” لإنشاء ردود فعل مختلفة على وجهك بالمقطع، وتتيح الميزة كتابة أي كلمة وإضافتها على المقطع ومراسلتها مع الأصدقاء.

“سناب شات” يحاول من خلال هذه الميزة زيادة عدد المتفاعلين مع التطبيق، والمنافسة وسط تفاعلات عديدة من قِبل المستخدمين بالتطبيقات الأخرى المنافسة.

المصدر independent arabia

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