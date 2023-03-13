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Chord.. تعرف إلى الدراجة الكهربائية المتميزة من "أورتوبيا"

منذ ساعة واحدة
شعار شركة "أورتوبيا" (Urtopia)

شعار شركة "أورتوبيا" (Urtopia)

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أطلقت شركة “أورتوبيا” (Urtopia) دراجتها الكهربائية Chord الجديدة، التي تمتاز بتصميم أنيق مع الاعتماد على اللونين الأبيض والأسود وبعض المكونات الأخرى الملونة مثل المقابض البنية.

وأوضحت أورتوبيا أن الدراجة Chord الجديدة تزن 21 كجم، وتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 250 وات/45 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، فضلا عن بطارية قابلة للفصل سعة 350 وات ساعة، وهو ما يصل بها إلى مدى السير 120 كلم.

وتشتمل تجهيزات الدراجة على ناقل حركة من شركة شيمانو ومكابح قرصية بآلية هيدروليكية من تيكترو وشاشة كبيرة مع وظيفة الملاحة وتقنية البلوتوث، مع التحكم في الوظائف عن طريق الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى نظام الحماية من السرقة بتقنية GPS.

 

شعار شركة "أورتوبيا" (Urtopia)

شعار شركة “أورتوبيا” (Urtopia)

    المصدر :
  • وكالة الأنباء الألمانية

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