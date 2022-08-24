Chromebook Vero 514.. تعرف على أول لابتوب صديق للبيئة من "Acer"

أعلنت شركة Acer التايوانية عن أول جهاز ستقدمه لمستخدميها، بخصائص تميزه عن الكثير من أجهز الحاسب المحمول “لابتوب”.

الجهاز المرتقب وهو ضمن مجموعة Vero سيكون صديقاً للبيئة، مما يعني ان يمكن إصلاحه وإعادة تدويره.

أول شيء ستلاحظه على الأرجح حول Chromebook Vero 514 هو عامل الشكل الصندوقي الذي لا معنى له. تذكرنا الزوايا شديدة الانحدار أيضًا بجهاز Pixelbook من جوجل، ولكن بخلاف ذلك، يبدو جهاز Vero Chromebook مثل أي جهاز ChromeOS آخر من قبله.

الهيكل الرمادي المرصوف بالحصى الخالي من الطلاء مصنوع من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك؛ وهي سمة مشتركة لمجموعة Vero من Acer، والمزخرفة أيضًا بشدة في زاوية مسند اليد، ولها شكل يشبه شكل قرص خلية النحل.

لا شك في أن Chromebook Vero 514 هو جهاز رئيسي قياسي، حيث اختارت Acer تحويل موادها الصديقة للبيئة إلى تصميم فريد.

ومثل المنتجات الأخرى بمجموعة Vero من Acer، يستخدم Chromebook Vero 514 البلاستيك المعاد تدويره بشكل كبير، بما في ذلك 30٪ في الهيكل الرئيسي و 50٪ في أغطية المفاتيح ومكبرات الصوت. بالإضافة إلى ذلك، فإن المروحة الداخلية لجهاز Chromebook ولوحة التتبع “OceanGlass” المميزة مصنوعة من البلاستيك المحيط.

ستقوم Acer ايضًا بتغليف جهاز Chromebook Vero 514 بشكل أساسي من الورق والبلاستيك المعاد تدويرهما، ويمكن أيضًا إعادة استخدام العبوة الداخلية كحامل للحاسب محمول. تم تصميم جهاز Chromebook نفسه أيضًا ليكون قابلاً لإعادة التدوير قدر الإمكان، مع إمكانية إعادة تدوير لوحة الشاشة بنسبة 99٪.