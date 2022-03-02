G91 Max.. هاتف جديد من شركة “Blu” بمعالج Helio G95

أعلنت شركة “بلو” “Blu”، عن إطلاق هاتفها الذكي G91 Max الجديد بمعالج Helio G95 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكي G91 Max الجديد يأتي مزودا بشاشة قياس 6.8 بوصة وبدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج Helio G95 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بواسطة بطاقة microSD.

وتطرح بلو الهاتف الجديد بسعر يبلغ 230 دولارا أمريكيا.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 108 ميجابيكسل، والتي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 صورة في الثانية، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل.

ويمكن شحن الهاتف الذكي G91 Max الجديد لاسلكيا بقدرة شحن تصل إلى 10 وات.

منتجات BLU هي شركة أمريكية مقرها في ميامي ، فلوريدا ، والتي تصمم وتصنع أجهزة محمولة جذابة ومبتكرة وبأسعار معقولة تركز على تلبية احتياجات الشخص العادي.

من خلال مراكز التوزيع في ميامي وهونج كونج ، تقدم BLU مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة لآلاف من وكلاء التجار والموزعين و MVNO وتجار التجزئة على مستوى العالم.

وتركز الشركة الأمريكية على إعطاء ما يحتاجه مستخدمو الهواتف المحمولة اليوم وإطلاق طرز جديدة باستمرار ، تقدم BLU بنجاح للمستهلكين ما يبحثون عنه في جهاز محمول بسعر مناسب دون التضحية بالموضة والتصميم والجودة.

تواصل BLU نموها بوتيرة سريعة مما يغذي المتابعين المتحمسين والمعجبين في جميع أنحاء العالم.