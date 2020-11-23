“Galaxy Z Fold 3” يبصر النور في يونيو 2021 ‎

كشف موقع ”غيسمو تشاينا“ التقني ، أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية حددت موعد إطلاق هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 3 القابل للطي،في أواخر حزيران/يونيو 2021.

وبدأت سامسونغ في تطوير النموذج النهائي من الهاتف، تمهيدا للإنتاج الضخم، إذ إنه من المتوقع أن يأتي مزودا بأحدث تقنيات سامسونغ، مثل: قلم S Pen وكاميرا تحت الشاشة، كما سيحتوي على مكان مخصص لوضع القلم.

وعلى الرغم من أن الشركة نجحت في تركيب محول رقمي داخل الشاشة للتعرف على قلم S Pen، إلا أنه كان من الصعب تطوير زجاج قوي يمنع الشاشة من الخدش أثناء استخدام القلم؛ لذا لم تقم الشركة الكورية بتضمينه في هاتفي Galaxy Fold و Galaxy Z Fold 2.

وفي محاولة لدعم قلم S Pen، استبدلت سامسونغ زجاج CPI بزجاج مرن رفيع للغاية UTC في Galaxy Z Fold 2.

ونظرا لأن الجيل الأول من زجاج UTC لم يتمكن من توفير دعم S Pen، عملت سامسونغ مع شركة Dowoo Insys لتطوير الجيل الثاني من زجاج (UTC) والذي جعل من الممكن تقديم دعم S Pen في هواتف Galaxy Z Fold 3.

وكشفت التقارير الأخيرة أن Galaxy Z Fold 3 سيقدم ميزة ملء الشاشة؛ لأنه يتضمن كاميرا تحت الشاشة، إلا أنها ليس مؤكدة إذ يمكن أن تتسبب الميزة في تدهور الشاشة أو انخفاض جودة الصور، وفي هذه الحالة ستقوم سامسونغ باستبعادها.