تقنية "GPT 4" لسدّ نقص الموظفين في مايكروسوفت!

ذكر موقع “ذا إنفورميشن”، الأربعاء، أن شركة مايكروسوفت تخطط للإعلان عن تغيير جذري كبير.

ونقلت رويترز عن الموقع قوله إن مايكروسوفت تنوي الكشف عن أدوات ضمن “مايكروسوفت Office 365” يتم تشغيلها عن طريق برنامج الذكاء الاصطناعي “GPT 4 “.

وأشار الموقع إلى أن نقص الحجم الاستيعابي للشركة بعد أن أعلنت مؤخرا تسريح عدد كبير من موظفيها بسبب الضغوط الاقتصادية، حث الشركة على فتح المجال أمام الذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم لها.

وكانت شركة (أوبن إيه.آي) قد اعلنت الثلاثاء، أنها بصدد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قوي يُعرف باسم (جي.بي.تي-4) GPT-4، مما يمهد الطريق لانتشار ذلك النوع من التكنولوجيا الذي يحاكي البشر ولزيادة المنافسة بين داعمتها مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت.

أضافت الشركة، التي طورت روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) ChatGPT، في منشور على مدونة أن أحدث تقنياتها “متعددة الوسائط”، مما يعني أن تغذيته بالصور وكذلك الرسائل النصية يمكن أن تحفزه على إنشاء محتوى. وستكون ميزة إدخال النص متاحة لمشتركي “تشات جي.بي.تي بلس” ولمطوري البرمجيات وفق قائمة انتظار، بينما تظل خاصية إدخال الصور قيد المراجعة والاختبار.

يشير الإطلاق المرتقب إلى الكيفية التي قد يتحول بها موظفو المكاتب إلى الذكاء الاصطناعي الآخذ في التطور لمساعدتهم في القيام بمزيد من المهام، بالإضافة إلى كيفية دخول شركات التكنولوجيا في المنافسة لكسب الأعمال من مثل هذه التقنيات.