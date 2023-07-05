الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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HMD Global تطلق هاتفي Nokia 110 4G و 110 2Nokia G

منذ 3 ساعات
هاتف نوكيا

هاتف نوكيا

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أعلنت HMD Global عن إطلاق اثنين من هواتفها المميزة الجديدة في الهند بدعم UPI، وتعتبر هذه الهواتف هي إصدار 2023 من Nokia 110 4G و Nokia 110 2G.

تتميز هواتف Nokia 110 4G/2G لهذا العام بتغييرات دقيقة في التصميم، ومع ذلك، يبدو مظهر الجهاز أكثر تميزًا ويرجع ذلك على الأرجح إلى الألوان الجديدة. والأهم من ذلك، تأتي إصدارات هذا العام مع دعم UPI مدمج للدفع، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة بضغطة زر بسيطة.

يحتوي Nokia 110 4G على بطارية قوية بسعة 1450 مللي أمبير، في حين يحتوي Nokia 110 2G على بطارية 1000 مللي أمبير. ويدعم كلا الهاتفين سعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 32 جيجابايت.

علاوة على ذلك، توفر Nokia 110 4G و Nokia 110 2G وظائف راديو FM لاسلكي، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الأخبار والموسيقى والرياضة من خلال محطات FM المفضلة لديهم أثناء التنقل دون الحاجة إلى سماعات رأس.

توفر اتصال Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ Micro USB 2.0. كما يدعم الهاتف بطاقات microSD حتى 32 جيجابايت ويعمل بنظام S30+ بالإضافة إلى انه تم تصنيفه بمعيار IP52 لمقاومة الماء.

يمكن شراء كلا الهاتفين من Nokia.com والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت، وسيتوفران قريبًا من تجار التجزئة الآخرين أيضًا.

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