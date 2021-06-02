Huawei Watch 3.. أول ساعة ذكية من هواوي تعمل بنظام "هارموني"

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية عن إطلاق أولى ساعاتها العاملة بنظام التشغيل هارموني HarmonyOS 2.0، وهي: Huawei Watch 3 و Huawei Watch 3 Pro.

وتأتي الساعة الجديدة بالعديد من المزايا، مثل: دعم مكالمات الفيديو من خلال خدمة MeeTime الخاصة بالشركة الصينية، وشاشة رئيسة مُعاد تصميمها تتكون الآن من شبكة من التطبيقات.

وزودت ”هواوي“ ساعتها ببطارية ذات عمر طويل ما يدل على أن نظام التشغيل الخاص بها يختلف اختلافًا كبيرًا عن إصدار هارموني HarmonyOS الذي تستخدمه هواوي عبر أجهزتها اللوحية الجديدة.

تحتوي الساعة الجديدة على شاشة من نوع OLED دائرية الشكل بقياس 1.43 إنش، مع معدل تحديث 60 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة.

وتمتد الشاشة من الحافة إلى الحافة، لذا لا يوجد إطار دوار لهذه الساعة الذكية، وبدلًا من ذلك، يمكنك التحكم فيها عبر تاج دوار، على غرار ساعة Apple Watch.

وتتوافر الساعة بنموذجين مختلفين، بما في ذلك النموذج الرياضي بحزام مطاطي، والنموذج الكلاسيكي بالجلد، بالإضافة إلى نموذج النخبة بالسوار المعدني.

وتتميز الساعة بالعديد من المستشعرات، مثل النماذج السابقة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر Sp02، وتتبع النوم، لكن الجديد في الإصدار الأحدث مستشعر درجة الحرارة.