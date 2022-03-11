ID Buzz الكهربائية.. أجدد اصدارات “فولكس فاغن”

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية ”فولكس فاغن“ مؤخرا عن سيارتها ID Buzz الكهربائية بالكامل، وهي نسخة حديثة من سيارة الكارافان الشهيرة ”هيبي“ من زمن الستينيات، والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وأبرز مواصفات السيارة الجديدة أنها تستوعب خمسة ركاب بما في ذلك السائق، كما تحتوي على مساحة إضافية تتسع للكثير من الأمتعة.

كذلك توفّر السيارة ميزة ”Car2X“، التي تستخدم إشارات من المركبات الأخرى والبنية التحتية المخصصة للنقل لاكتشاف المخاطر في الوقت الفعلي، إلى جانب ”وظيفة الذاكرة“ التي تتيح الوقوف الآلي على طريق محفوظ مسبقًا.

في هذا الاطار، تراهن فولكس فاغن على أن الشاحنة ذات الخمسة مقاعد ستكون جزءًا من ”مستقبل النقل داخل المدينة“، حيث يتم الحديث عن رحلات تلك المركبات التي تثير إعجاب الركاب، عبر التطبيقات المختلفة.

وكان العرض الأول لـ ID Buzz خلال معرض ديترويت للسيارات عام 2017، مع وعد بطرحها للبيع من جانب الشركة في عام 2022، وهو التاريخ الذي وفت به ”فولكس فاغن“ بالفعل.

كذلك، ستستقبل أوروبا أولى شحنات السيارة في الخريف، ويمكن تقديم طلبات مسبقة في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، اعتبارًا من أيار المقبل، ورغم عدم تأكيد الأسعار حتى الآن إلا أن تقارير تشير إلى أنها قد تبدأ من حدود 52,263 دولار أمريكي.

وأعلنت فولكس فاغن أيضًا عن إصدار ثانٍ من الطراز يسمى ID Buzz Cargo، يتميز بالقدرة على حمل المزيد من الأحمال الثقيلة، وستكون متوفرة حتى عام 2025 وقد تكلف 65,317 دولار أمريكي.

وقال رالف براندشتاتر رئيس مجلس إدارة الشركة: ”إن ID Buzz هي رمز حقيقي للعصر الكهربائي، فهي سيارة لا يستطيع تصنيع أمثالها إلا فولكس فاغن“، على حد زعمه، مشيرا الى ان ID Buzz تلتقط أسلوب الحياة هذا وتنقله إلى عصرنا فهي خالية من الانبعاثات ومستدامة ومتصلة بالشبكة بالكامل، وهي الآن جاهزة للفصل الكبير التالي: القيادة الذاتية.

وحسب إفادة ”فولكس فاغن“، تتمتع ID Buzz بواجهة مبدعة مع لوحة أمامية على شكل V بين مصابيح LED أمامية وطلاء ثنائي اللون، ويمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مزيد من المساحة.

الى ذلك، كشفت الشركة الألمانية ان السيارة تحتوي على بطارية بقدرة 77 كيلو وات في الساعة، والتي يجب أن تحقق نطاقًا يصل إلى 250 ميلا قبل أن يحتاج السائقون إلى إعادة الشحن، ويعني الشحن بقوة 170 كيلو وات أيضًا أنه يمكن شحن بطارية السيارة من 5 إلى 80% في 30 دقيقة.

وتوفر الشركة في السيارة الكهربائية الخالية من انبعاثات الكربون، شاشة مقاسها 5.3 بوصة بجوار خط رؤية السائق، لتقديم معلومات تشمل السرعة الحالية والمدى المتبقي على البطارية الكهربائية وغيرها من المعلومات.