Infinix تطلق مجموعة الحواسب المحمولة ZERO BOOK 13

حاسوب ZERO BOOK 13

أطلقت شركة Infinix سلسلتها المتميزة ZERO BOOK 13 من أجهزة الحواسب المحمولة الاحترافية في الهند. وتعتبر هذه هي أول أجهزة الحواسب المحمولة المتميزة للشركة في السوق.

تعتبر ZERO BOOK 13 نسخة محدثة من مجموعة ZERO BOOK الخاصة بالشركة والمتوفرة في الأسواق الأخرى ولكن مع معالجات Intel من الجيل الثالث عشر. ويتميز جهاز ZERO BOOK 13 بشاشة IPS LCD بحجم 15.6 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز وسطوع يصل إلى 400 نتس في المتر المربع.

يمكنك اختيار معالجات Core i5-13500H و Core i7-13700H و Core i9-13900H، بالإضافة الى 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X على إصدار i5، أو 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت على i7، و 32 جيجابايت على i9. يمكنك أيضًا الحصول على خيار تخزين PCIe 4.0 NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

تشمل الميزات الأخرى هيكل من الألومنيوم بسماكة 16.9 مم وبطارية بسعة 70 واط مع شاحن 100 واط واتصال 2×2 Wi-Fi 6E R2 و Bluetooth 5.2 ومنفذان USB-C ومنفذان USB-A 3.0 و HDMI 1.4 وفتحة بطاقة microSD.

يبلغ سعر ZERO BOOK 13 حوالي 51990 روبية هندية لطراز i5 مع 16 جيجابايت/512 جيجابايت، وسيأتي إصدار i7 مع 16 جيجابايت/512 جيجابايت بسعر 64999 روبية هندية، في حين سيصل إصدار 32 جيجابايت/1 تيرابايت مقابل 69990 روبية هندية، وإصدار i9 مع 32 جيجابايت/1 تيرابايت مقابل 81990 روبية هندية. ستكون الاجهزة متاحة من Flipkart بدءًا من 11 يوليو.