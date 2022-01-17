Infinix تكشف عن سلسلة هواتف 11 NOTE الجديدة

أزالت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، الأحد، الستار عن سلسلة هواتف 11 NOTE الجديدة.

وتتكون السلسلة الجديدة من هاتفين، هما 11 NOTE و11 PRO NOTE.

مواصفات هاتف Infinix Note 11 pro

هاتف Infinix Note 11 pro الجديد مزود بمعالج الألعاب G96 Helio من MediaTek مع شاشة بقياس 6.95 فائقة الجودة وبسرعة استجابة تصل حتى 120 هرتز.

ويأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل مع زووم فائق 30 x وذلك بخلاف مجموعة ألعاب Monster الجديدة والمتاحة من Infinix.

زودت شركة Infinix سلسلة هواتف NOTE 11 Infinix الجديدة، بمجموعة شرائح G96 Helio من MediaTek وهو معالج ثماني النواة.

مواصفات Infinix NOTE 11

كما تقدم Infinix رابطاً ذكياً من خلال تمكين المستخدمين من العرض متعدد الشاشات من خلال تطبيق Insync Infinix’s حيث تضيف هذه التقنية عرضاً على شاشة التلفاز وتجعل العرض اللاسلكي بسيطاً من خلال مزامنة عمل المستخدمين بسلاسة بين أجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية لتحقيق اقصى قدر من المرونة.

كما يتيح ذلك للمستخدمين مشاهدة وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والصوت بين الهاتف الذكي والتليفزيون واستخدام الهاتف الذكي كجهاز تحكم عن بعد من خلال أوامر اللمس والصوت البسيطة، باستخدم تقنيات الذكاء الإصطناعي (AI)، والتى سيتم توفيرها عبر تحديث برنامج OTA.

حلول ذكية

وعليه تجمع Infinix مجموعة من الحلول الذكية الرئيسية لتمكين المستخدم من القيام بالمزيد من المهام مع إضافة استخدامات جديدة للهاتف تساعدهم على استكشاف العالم مع استخدام الكاميرات من سلسلة 11 Note التي تدعم زوم بقدرة 30X ، وهي كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع إمكانيات ضبط تلقائي لإعدادات الكاميرا لخلق صورة واضحة ونقية.

ويمكن للمستخدمين تسجيل كل لحظة بكاميرا Pro فائقة السطوع بدقة 64 ميجا بكسل والتي تتكون من عدسة بدقة 13 ميجا بكسل مع تقريب رقمي 30x وعدسة بوكيه 2 ميجابكسل.

كاميرات ليلية

وتم تجهيز هاتف 11 NOTE الجديد بكاميرات ليلية بدقة 50 ميجا بكسل تتكون من عدسة تليفوتوغرافي 2 ميجا بكسل.

يأتي جهاز Infinix NOTE 11 pro الجديد مزود بشاشة فائقة الإنسيابية مقاس 6.95 بوصة FHD + مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

وزودت Infinix سلسلة هواتفها الجديدة NOTE 11 ببرنامج 2.0 Dar – link الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين استقرار الصورة وحساسية اللمس.

التحكم في درجة الحرارة

يتيح نظام SuperCool المتميز مع نظام العزل ثلاثي الأبعاد المكون من 9 طبقات لسلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة التحكم في درجة الحرارة بكفاءة لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، والحصول على تجربة ألعاب أكثر راحة وإثارة، حيث تقدم سلسلة هواتف انفينكس نوت 11 الجديدة أحدث نظام تشغيل وهو برنامج 10 XOS الجديد تماماً بمظهر وإحساس جديدين.

كما تشمل الميزات الرئيسية الأخرى للهواتف الجديدة ميزة البطارية العمالقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 33 واط، يدعم الاستخدام طوال اليوم وتم دمج إصدار NOTE 11 pro مع تقنية الشحن السريع الأمنة من TUV Rheinlandمع عدد دورات شحن يصل إلى 800، دون أي تدهور ملحوظ للبطارية.

ذاكرة الهاتف

كما يمكن ترقية ذاكرة هاتف Infinix NOTE 11 pro الجديد إلى 11 جيجابايت من 8 جيجا بايت.

يتوفر هيكل جهاز NOTE 11 pro بثلاثة ألوان: Gray Mithril و Green Haze و Blue Mist، ويتوفر هاتف 11 NOTE بثلاثة ألوان: .Glacier Green و Graphite Black، Celestial Snow.

عيوب Infinix Note 11 pro

ورغم العديد من المميزات التي يحظى بها هاتف، إلا أنه يؤخذ عليه بعض العيوب، كونه لا يدعم الـNFC، ولا لمبة الإشعارات، كما أنه لا يدعم كاميرا للتصوير الواسع ولا ماكرو.

ومن أبرز ما يؤخذ أيضا على الهاتف، أنه لا يتيح تصوير الـ4K بالرغم دعمه في الإصدار السابق .