الأحد 22 شعبان 1442 ﻫ - 4 أبريل 2021 |
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KingKong 5 Pro.. هاتف جديد مخصص للاستخدامات الشاقة

منذ ساعة واحدة
هاتف من شركة كابوت مخصص للأعمال الشاقة

هاتف من شركة كابوت مخصص للأعمال الشاقة

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كشفت شركة Cubot ، النقاب عن هاتفها الذكي KingKong 5 Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد يعتمد على المعالج MT6762D Cortex-A53 ثماني الأنوية، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة أربعة جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها بواسطة بطاقات microSD.

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.1 بوصة، مع كاميرا في الخلف بدقة 48 ميجابيكسل من شركة سوني.

وبفضل التوافق مع المعايير IP68 و IP69K و MIL-STD-810 فإن الهاتف KingKong 5 Pro يتحمل الظروف البيئية القاسية، وبالتالي يتم حمايته من التلف أثناء الغطس المؤقت.

وبالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يدعم الهاتف أيضا أنظمة GLONASS وBEIDOU، ويمكن أيضا استخدام وحدة NFC المدمجة للدفع عبر Google Pay.

ويستخدم الهاتف الإصدار 11 الحالي من Android كنظام للتشغيل، مع دعم لبطاقتي SIM حتى في شبكة LTE.

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