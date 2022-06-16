Location Spotlight.. ميزة جديدة من تويتر لدعم التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة ”تويتر“، عن إطلاق ميزة ”Location Spotlight“ الجديدة عبر منصتها الرقمية، وهي وسيلة تهدف لتعزيز تجربة المستخدمين فيما يخص التجارة الإلكترونية.

ومن خلال الميزة الجديدة، التي تم طرحها لـ“الحسابات الاحترافية“ فقط، يمكن للمتاجر والعلامات التجارية عرض المزيد من التفاصيل عبر حساباتها، مثل: موقع المتجر أو ”Location“ وكيفية الاتصال، بالإضافة لمواعيد العمل الرسمية.

ويمكن لمستخدمي المنصة الاطلاع على تلك المعلومات المتاحة عند زيارة حسابات المتاجر والاستفادة منها، فعلى سبيل المثال، عند النقر على الموقع ”Location“، يمكن للمستخدم الحصول على الاتجاهات الصحيحة للوصول للمتجر من خلال تطبيقات الخرائط المختلفة، مثل ”Google Maps“.

كما يمكن للشركات والعلامات التجارية أيضا، إضافة بضع طرق لسهولة الاتصال، مثل أرقام الهواتف، رابط لإرسال رسائل نصية، والبريد الإلكتروني.

يذكر أن ميزة ”Location Spotlight“ تشبه ”بطاقات التعريف“ المعمول بها في تطبيق ”Google Maps“، والتي تسمح للعلامات التجارية بعرض معلوماتها، مثل: الموقع الإلكتروني، ساعات العمل، طرق الاتصال، ”Location“، وغيرها.

وأعلن عملاق التواصل الاجتماعي، أن الميزة متاحة حاليا للحسابات الاحترافية“Twitter Professional“ في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، على أن يتم إطلاقها لبقية الدول قريبا.

وكانت منصة ”تويتر“ وسعت خدمة ”الحسابات الاحترافية“ في آذار/مارس الماضي وجعلتها متاحة للجميع، وذلك بعدما كان على الراغبين تقديم طلب للشركة لتحويل حساباتهم إلى احترافية، ولكن مع التحديث الجديد، أصبح المستخدمون الآن يتمتعون بالقدرة على تحويل حساباتهم من خلال إعداد الحسابات الشخصية.

وللتحويل إلى ”الحساب الاحترافي“، يصل المستخدم إلى أيقونة ”Twitter for Professionals“ من خلال فتح الشريط الجانبي ”Sidebar“ الموجود في الصفحة الرئيسة للتطبيق، والذي سيظهر تحته مباشرة علامة ”Switch to Professional“ ضمن إعدادات الحساب الشخصي.

وقالت الشركة، إنه من ميزات الحساب الاحترافي ”منح صانعي المحتوى والعلامات التجارية المشهورة الوصول إلى أدوات إضافية لجعل حساباتهم مميزة، بالإضافة إلى القدرة على سرعة الترويج لمحتواهم من خلال الإعلانات“.

وكانت ”تويتر“ طرحت أخيرا العديد من الخواص للتوسع والابتكار في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، أبرزها ميزة ”Product Drops“ التي تسمح للتجار والشركات بالترويج ”المسبق“ لمنتجاتهم عبر منصة التغريدات قبل طرحها رسميا في الأسواق.

وأعلنت المنصة أنها قامت بتطوير الميزة بعد ملاحظة أن العديد من المستخدمين يهتمون بمناقشة تفاصيل المنتجات قبل إطلاقها رسميا بداية من تفاصيلها البسيطة والألوان والسعر والخامات المتاحة والاستخدامات، مشيرة إلى أن ”Product Drops“ ستسمح للتجار بأن يكونوا جزءا من هذه المناقشات.