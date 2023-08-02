M20 Pro.. قفل باب ذكي جديد من شاومي

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق قفل الباب الذكي M20 Pro الجديد، الذي يمتاز بالأمان الفائق وتعدد إمكانيات الفتح.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن فتح قفل الباب الذكي M20 Pro الجديد عن طريق التعرف على الوجه بواسطة المسح ثلاثي الأبعاد (3D-Scan)، مع إمكانية التعرف على الوجه حتى مع التعديلات الطفيفة مثل ارتداء نظارة، علما بأن معدل الخطأ يقل عن 0001ر0%.

ويمكن أيضا فتح القفل بواسطة كود PIN باستخدام جهاز مناسب يدعم تقنية NFC أو البلوتوث، مع إمكانية استعمال ساعة ذكية متوافقة، وكذلك عبر التطبيق.

ويمكن استخدام قفل الباب الذكي M20 Pro الجديد أيضا “كعين سحرية”؛ حيث يشتمل الجانب الداخلي على شاشة، مع إمكانية عرض الصورة على شاشة تلفاز ذكي أيضا.

ويمكن أيضا دمج قفل الباب الذكي M20 Pro الجديد في وحدة المنزل الذكي بحيث يتم تشغيل الإضاءة أوتوماتيكيا عند فتح الباب.