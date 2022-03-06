MG تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة

تطلق شركة MG، العلامة التجارية للسيارات، سيارتها الكهربائية ZS غدا 7 مارس 2022، بتغييرات في الشكل الخارجي ووسائل الراحة الإضافية في الداخل.

ووفق تقرير ”تايمز أوف إنديا“، تم إطلاق ZS، السيارة الكهربائية، لأول مرة في البلاد في أوائل عام 2020 وقد حققت أداءً جيدًا بشكل معقول بالنظر إلى الخيارات الكهربائية المحدودة المتاحة في قطاع سيارات الركاب.

وتم عرض التغييرات التي ستطرأ على السيارة مؤخرا، كما عرضت الشركة صناعة التكنولوجيا المدمجة بالسيارة وألمحت إلى ما يمكن أن تضيفه لتجربة القيادة.

وأعلنت الشركة أن 2022 ZS EV ستأتي بتقنية i-Smart التي ستوفر أكثر من 75 ميزة متصلة، ويُزعم أيضًا أن MG ZS EV الجديدة ستأتي مع خاصية Car-as-a-Platform أو (CAAP) حيث سيهتم البرنامج بالعديد من الخدمات والاشتراكات داخل السيارة من شركاء مثل – JIO و Park + و MapMyIndia و.Shortpedia

وتحصل السيارة MG ZS على خدمات الملاحة من MapMyIndia الذي يقال إنه يقدم دعمًا للملاحة عبر الأقمار الصناعية بخرائطه الجديدة رباعية الأبعاد، وسيمكن Park + الحجز المسبق لمواقف السيارات لأصحاب ZS قبل وصولهم إلى الموقع.

وفي ما يتعلق بالترفيه، ستكون مجموعة تطبيقات JIO جزءًا من حزمة ميزات السيارة، حيث سيستمتع العملاء عبر منصة البث الصوتي JioSaavn التي ستدعم القراءة أو الاستماع إلى آخر الأخبار باللغتين الإنجليزية والهندية باستخدام Shortpedia .

وستتضمن السيارة مفتاح بلوتوث رقميا يتيح للمستخدمين الوصول إلى السيارة دون المفتاح الفعلي، حيث يمكن للمستخدمين التحكم في تكييف الهواء وقفل وفتح السيارة باستخدام تطبيق i-SMART بهواتفهم الذكية. وتطبيق i-SMART متاح الآن لمستخدمي الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأبل.

وسيضمن تطبيق i-SMART في سيارة ZS EV الكهربائية للمستخدمين تتبع إحصائيات الشحن أيضًا، حيث يقال إن نظام التعرف على الصوت المتقدم هو ميزة بارزة لمجموعة i-SMART ، وسيكون قادرًا على العمل على أكثر من 100 أمر صوتي. ويمكن للعملاء أيضًا تتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومقارنتها مع مالكي ZS الآخرين.

ومن المحتمل أن يصل سعر ZS المحدث إلى 32 ألف دولار، ومن المتوقع أن تستمر منافسة السيارة مع Hyundai Kona.