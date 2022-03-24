MSI تكشف عن أجهزتها الجديدة.. تصميم أنيق وسرعة عالية

كشفت شركة MSI اليوم عن الجيل الجديد من أجهزة الحاسب التي تستهدف دعم المستخدم في المهام الإنتاجية، والتي تأتي بالجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة Intel U و P.

تشمل إصدارات MSI الجديدة اليوم من أجهزة الحاسب إصدارات جديدة من سلسلة Prestige وModern، إلى جانب إصدارات جديدة من سلسلة الأجهزة الإحترافية لمجال العمل من سلسلة Summit.

وتستهدف الإصدارات الجديدة من أجهزة Modern القطاع الأكبر من المستخدمين، مع تصميم أنيق والجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة Intel U، كما تأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4-3200.

أيضاً تقدم MSI أجهزة Modern 14 وModern 15 بدقة 1920 في 1080 بيكسل، لذا تختلف الأجهزة في حجم الشاشة فقط، وأبعاد 16:9.

كما يأتي جهاز Modern 14 بسعر يبدأ من 699 دولار، مع معالج Intel Core i3-1215U، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD، بينما يأتي نموذج أخر بمعالج Core i5-1235U ونفس الذاكرة العشوائية وسعر 799 دولار.

ويأتي إصدار Modern 15 بنفس المواصفات المميزة للإصدار الأصغر على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 849 دولار ويتوفر النموذج الأعلى بسعر 999 دولار ومعالج Core i701255U،وذاكرة 16 جيجا بايت رام، مع سعة 512 جيجا بايت في سعة SSD، على أن تأتي إصدارات بتصميم جديد لهيكل الأجهزة.

وتأتي أجهزة Prestige غالباً بتصميم منافس لأجهزة MacBook Pro، حيث تقدم MSI الإصدارات الجديدة بالجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة معالجات Intel P.

أيضاً تقدم MSI ثلاثة من الإصدارات في هذه السلسلة التي تتضمن Prestige 14 و Prestige 14 Evo و Prestige 15.

وينطلق Prestige 14 Evo بمعالج Core i5-1240P، وذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت في سعة SSD، ويأتي هذا الإصدار بسعر 929 دولار.

بينما يضم النموذج الأعلى بمعالج Core i7-1280P، وذاكرة 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD، ويتوفر هذا الإصدار بسعر 1299 دولار.

أيضاً يتوفر Prestige 14 بمعالج Core i5-1240P، وكرت شاشة GTX 1650 وسعر 1349 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بمعالج Core i7-12660P ، وكرت شاشة RTX 3050 وسعر 1549 دولار.

كما تأتي جميع إصدارات Prestige 15 بحجم شاشة 15 إنش، على أن يضم النموذج الرئيسي معالج Core i5 وكرت شاشة GTX 1650 وسعر 1399 دولار، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

وينطلق النموذج الأعلى بمعالج Core i7-1270P، وكرت شاشة RTX 3050 Ti، وذاكرة 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1تيرابايت في SSD ويأتي هذا الإصدار بسعر 1899 دولار.

أيضاً تأتي جميع أجهزة Prestige بأبعاد 16:9، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60 Hz، وتتوفر أجهزة Prestige 14 باللون الرمادي، وأيضاً الأزرق، وتأتي أجهزة Prestige 15 باللون الفضي.