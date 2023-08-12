MSI ومرسيدس يبهران العالم بإطلاق حاسوب محمول للألعاب

كشفت شركة MSI المصنعة للكمبيوتر النقاب عن جهاز كمبيوتر محمول جديد للألعاب تم إنشاؤه بالتعاون مع مرسيدس AMG والذي يتميز بأنه عالي الأداء.

يهدف هذا التعاون بين MSI ومرسيدس AMG موتور سبورت إلى تزويد اللاعبين بتجربة ألعاب من الدرجة الأولى.

يضمن وجود بطاقة الرسومات مرئيات استثنائية وتشغيلاً سلساً. يلبي هذا الكمبيوتر المحمول الرائع احتياجات اللاعبين الذين يطلبون أداءً عالياً وواقعية مبهرة في جلسات اللعب الخاصة بهم.

من المرجح أن يجذب هذا التعاون اللاعبين الذين يبحثون عن تجربة ألعاب متميزة. تعزز الشراكة بين MSI و Mercedes-AMG موتورسبورت جاذبية الكمبيوتر المحمول، حيث تشتهر كلتا العلامتين التجاريتين بخبرتهما في الصناعات الخاصة بهما.

عرف الكمبيوتر المحمول رسمياً باسم Stealth 16 مرسيدس AMG موتورسبورت وهو كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة مصنوع من سبائك المغنيسيوم، ويزن 1.88 كجم فقط (4.14 رطلاً)، ويبلغ قياسه 19.95 مم (0.78 بوصة) فقط في أنحف نقطة.

إنه يتميز بشاشة كثيفة البكسل 3840 مم × 2400 مم 4K + فائقة الدقة ويتم تشغيله بواسطة وحدة المعالجة المركزية Intel Core i9 13900H مع 14 مركزاً.

نظراً لأن هذا جهاز كمبيوتر محمول للألعاب، فهو مزود ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 4060 في شكل قياسي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 32 جيجابايت ولكن يمكن اختياره ببطاقة رسومات RTX 4070 بسعة 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يأتي محرك أقراص الحالة الصلبة SSD بسعة 1 تيرابايت بشكل قياسي ولكن الإصدار الرئيسي يأتي مع محرك أقراص الحالة الصلبة سعة 2 تيرابايت.

ما يجعل الكمبيوتر المحمول متميزاً على الفور هو مجموعة من شعارات مرسيدس AMG موتورسبورت. يحتوي أيضاً على مفاتيح RGB ويأتي كل كمبيوتر محمول تم شراؤه مع مجموعة من الملحقات.

وهي تشمل صندوق يحمل علامة مرسيدس AMG موتورسبورت، ورباطات كبلات، ومحرك USB، وحقيبة مرسيدس، وماوس، ولوحة فأرة، وبطاقة بريدية.

يبدو أن الكمبيوتر الشخصي سيكون متاحاً في اليابان فقط وهو ليس رخيصاً. في الواقع، يحتوي الإصدار الأكثر تكلفة على ملصق بسعر 300000 ين (2071 دولاراً) بينما يكلف الطراز متوسط المدى 400000 ين (2761 دولاراً)، والإصدار الرئيسي يكلف 430 ألف ين (2969 دولاراً).