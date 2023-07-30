Noise تطلق ساعة ColorFit Thrive الذكية مع شاشة عرض كبيرة

أطلقت شركة Noise عن ساعة Noise ColorFit Thrive، وهي ساعة ذكية مزودة بشاشة TFT كبيرة وقدرة اتصال Bluetooth.

توفر ساعة Noise ColorFit Thrive الذكية شاشة 1.85 HD TFT LCD، والتي تتميز بدقة 240 × 280 بكسل. ويعد التخصيص جانبًا رئيسيًا، مع مجموعة واسعة من أكثر من 100 وجه ساعة للاختيار من بينها.

ومع دعم Bluetooth ونطاق يصل إلى 10 أمتار، تضمن ColorFit Thrive اتصالاً سلسًا بهاتفك الذكي. ويتضمن ذلك وظيفة الاتصال عبر البلوتوث، مما يتيح لك إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من الساعة.

يضيف المساعد الصوتي ايضًا مزيدًا من الراحة من خلال تمكين التحكم في الأوامر الصوتية على الوظائف المختلفة. كما تعد إمكانات تتبع الصحة واللياقة البدنية شاملة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة وقياس SpO2 وتتبع النوم ومتعقب الدورة الشهرية، مما يوفر رؤى قيمة عن صحتك.

كما توفر الساعة الذكية أوضاع تمرين متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهي يتميز بألعاب مدمجة وتقوم بعرض الاشعارات وتوفر تحديثات الطقس، وتسمح بالتحكم في الكاميرا والموسيقى من معصمك.

تضيف الميزات العملية مثل التذكيرات والآلة الحاسبة فائدة إضافية للجهاز في حياتك اليومية. ومع عمر بطارية يصل إلى 7 أيام بدون اتصال عبر البلوتوث ويومين مع الاتصال عبر البلوتوث، تضمن تقنية Noise ColorFit Thrive أداءً دائمًا.

ستكون Noise ColorFit Thrive متاحة للشراء بسعر تمهيدي قدره 1299 روبية ابتداءً من 31 يوليو، ويمكن شراء الساعة الذكية من خلال موقع Noise الإلكتروني و Flipkart.