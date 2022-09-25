Nothing تكشف عن سماعتها الجديدة "Ear Stick"

كشفت شركة ”Nothing“ عن الجيل الثاني من سماعتها اللاسلكية، الذي سيحمل اسم ”Ear Stick“، حيث إن علبة السماعة الجديدة تتخذ تصميما أسطوانيا طويلا أشبه بعلبة أحمر الشفاه.

وتتخذ علبة شحن وحفظ السماعة الجديدة تصميمًا مختلفًا عن التصميم التقليدي لعلبة السماعات اللاسلكية، والذي عادة يكون مستطيلا أو مربعا صغيرا بحواف أحيانا تتخذ انحناءات ملحوظة، لذلك فإن علبة سماعة ”آير ستيك“ الجديدة تقدم تصميما جديدا كليا.

وكشفت الشركة الناشئة عن سماعتها الجديدة بشكل جزئي خلال عرض الأزياء ”SS23 لبيت“ الأزياء العالمي “ Chet Lo“.

واعتقد البعض أن الجيل الجديد سيقدم تصميما جديدا فقط للعلبة، بينما لويس هوبكينز، مدير العلاقات العامة للشركة في الولايات المتحدة، أكد أن الجيل الجديد يقدم سماعة وعلبة بتصميم وإمكانيات جديدة كليا.

واعتادت شركة ”Nothing“ أن تكشف عن تفاصيل منتجاتها الجديدة تدريجيا عبر استعراض إمكانيات منتجاتها المختلفة خلال الأشهر والأسابيع السابقة للتاريخ المحدد لإطلاقها، إلا أن الأمر اختلف تماما مع سماعة ”إير ستيك“.

وأشارت الشركة إلى أن السماعة الجديدة سيتم الكشف عنها رسميا بحلول نهاية العام الجاري، دون نشر أي معلومات حول الإمكانيات التقنية أو تفاصيل تسعير المنتج.

وبينت الشركة في بيان أن سماعتها الجديدة ستأتي بوزن خفيف أقرب ”لخفة وزن الريشة“ مع تصميم مريح للأذن ويتلاءم بشكل كامل مع آذان المستخدمين، كما أن علبة حفظ وشحن السماعة الجديدة مصممة بطريقة تسهل التنقل بها بحرية داخل جيب المستخدم.

وخرج بعض التسريبات حول السماعة المنتظرة للنور في شهر تموز/يوليو الماضي، وكانت توقعت قدومها باسم ”Nothing Ear 1 Stick“، بجانب صورة داخلية للسماعة تظهر السماعة محفوظة داخل علبة طولية، تتناسب بشكل كبير مع تصميم السماعة الذي شاركته الشركة مؤخرا.

كما تضمنت تخلي الشركة عن استخدام الأجزاء السيليكون التي يتم تثبيتها داخل الأذن، لتكون مثل سماعة ”أبل آيربودز“، وكذلك تصميم مضغوط وأخف من الجيل الأول “ Ear 1″، وستأتي بنفس سعرها 99 دولارا، ولكن لم تخرج معلومات مؤكدة حول سعة البطارية أو كذلك قدومها بميزة عزل الضوضاء ”ANC“.