OnePlus تنافس بهاتف ذكي قابل للطي بقدرات عالية وكاميرات فائقة

تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتف جديد قابل للطي يحمل اسم V Fold، والذي سيحمل مواصفات قوية وقدرات عالية وكاميرات فائقة الجودة، مما يجعله من أفضل الهواتف القابلة للطي في الأسواق.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هاتف OnePlus V Fold سيأتي بهيكل أنيق قابل للطي، وسيحمل شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED، والتي تعمل مع تقنيات +HDR10، حيث سيبلغ مقاس هذه الشاشة 7.8 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 1790/1920 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً، كما سيكون مزوداً بشاشة خارجية من نوع AMOLED، والتي يبلغ مقاسها 6.3 بوصة.

وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل Android 13، وسيكون مدعوماً بمعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات حديث من نوع Adreno 740، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي تبلغ سعتها 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف V Fold سيحمل كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 64+48+48 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وأخرى لتصوير الماكرو، فيما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وسيتم تجهيز هاتف OnePlus الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، إلى جانب ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، إضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 67 واطاً.