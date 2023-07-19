OpenKylin 1.0.. نظام تشغيل صيني لمنافسة "ويندوز"

اقتحم نظام التشغيل الصيني الأول من نوعه “أوبن كيلين 1.0” OpenKylin 1.0 عالم التكنولوجيا منذ أسابيع، معلنا عن أحدث بصمة تقنية هائلة للصين في قطاع الحواسيب.

وأوبن كيلين 1.0 هو الجيل الأول من نظام تشغيل صيني مفتوح المصدر لأجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة، وهو مطور من شركة “كيلينسوفت” وبأيدي 4028 مطورا، ويتوقع له أن يكون منافسا كبيرا لنظام التشغيل الأمريكي “ويندوز” الذي طورته مايكروسوفت، لكن الصيني يتميز بكونه مفتوح المصدر بما يسرع من الوتيرة المتوقعة لتطويره.

ويعتمد نظام التشغيل الجديد في أساسه البرمجي على نظام لينكس ذي المصدر المفتوح، مما يتيح لمجتمع المطورين التطوير المستمر على النظام الجديد، إلى جانب الإسهام بمزايا جديدة تفيد عموم المستخدمين.

وقدر جرى تطوير الجيل الأول من أوبن كيلين 1.0 بالتعاون مع 74 مجموعة بحثية، و271 شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات، كما وصل عدد المستخدمين إلى 849 ألفاً و687 مستخدماً.

وحسب وكالة الأنباء الصينية “شنخوا”، فإن شركة “كيلينسوفت”، المطورة لنظام “اوبن كيلين”، أكدت أن الأنظمة المفتوحة لسلسلة “كيلين”، وبينها “اوبن كيلين”، هي أنظمة قابلة للتطبيق والتشغيل على أجهزة الكمبيوتر وتلك المحمولة.

ويقدّم متجر تطبيقات “اوبن كيلين” حوالي 1000 خيار برامج للطرف الثالث، وبينها “دابليو بي إس أوفيس” و “ويتشات” و “كيو كيو”، لتلبية الطلبات المختلفة للزبائن من حيث العمل والحياة والترفيه والبرمجة.

وأضاف مسؤول تنفيذي في الشركة أنها ستواصل توسيع التعاون لجذب شركاء برامج وأجهزة عالميين للمشاركة في تطوير نظام التشغيل.

وفي الوقت الحالي، يتم تطبيق أنظمة التشغيل لسلسلة “كيلين” في قطاعات مثل الإدارة الحكومية، والمالية، والاتصالات، والطاقة، والنقل، والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى برامج الفضاء في البلاد.

وتأسست شركة “كيلينسوفت”في عام 2020، نتيجة اندماج شركتي برامج تابعتين للشركة الصينية للإلكترونيات، وتركّز على تطوير نظام كومبيوتري محلي.