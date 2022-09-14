Oppo تكشف عن موعد الإعلان الرسمي لإطلاق الهاتف المنتظر "Oppo K10x"

أعلنت شركة أوبو “oppo”، أن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف المنتظر والمتميز Oppo K10x، سيكون في الـ (16 من شهر سبتمبر الحالي).

تعقد شركة Oppo مؤتمراً جديداً قريباً لكشف النقاب عن Oppo K10x، ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من قوائم TENAA عن مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

ويؤكد الإعلان التشويقي الذي شاركته الشركة مؤخراً، على أن الهاتف يتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما أوضحت تسريبات TENAA أن هاتف K10x يأتي بنموذج رقم PGGM10، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.59 إنش، وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 695.

ويدعم K10x بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لبطاقة microSD.