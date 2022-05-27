"Pad X".. جهاز لوحي جديد من ريلمي

أصدرت شركة ”ريلمي“ الصينية جهازها اللوحي الجديد ”Pad X“ رسميا، الذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية.

وكشفت الشركة أن الجهاز اللوحي الجديد سيقدم قيمة حقيقية مقابل سعر جيد، وسيكون مناسباً بصفة خاصة للأطفال.

الجهاز اللوحي الجديد يتّصف بشاشة من نوع ”LCD“ بمقاس 11 بوصة وجودة ”2K“ (2000 × 1200 بكسل)، مع سطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع، مع نسبة استحواذ للشاشة إلى الجسم تبلغ 84.6%.

كما يحتوي على جسم معدني نحيف للغاية يبلغ 7.1 ملم، ويضم كاميرا أمامية بمستشعر فائق الاتساع بنحو 105 درجات بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويتضمّن التابلت مكبّرات صوت رباعية تقدم صوتًا عالي الدقة وتدعم خاصية ”Dolby Atmos“، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 8340 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

وبالنسبة للأداء والإعدادات، يتم تشغيل التابلت بواسطة معالج مقبول من نوع ”Snapdragon 695“ من شركة ”كوالكوم“ الأميركية، مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 619“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع ما يصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“.

أما نظام التشغيل فهو ”Android 11“ مع واجهة ”ريلمي“ التقليدية، ”UI 3.0″، ويدعم اتصال ”Wi-Fi 802.11 ac“ (2.4 غيغا هرتز / 5 غيغا هرتز)، و“Bluetooth 5.0″، و“GPS“، و“GLONASS“، ومنفذ ”USB 2.0“ من النوع ”C“، ويزن الجهاز حوالي 499 غراماً.

ويأتي الجهاز الجديد بنوعين من الملحقات، وهما القلم الذكي الخاص بـ“ريلمي“ ولوحة مفاتيح ”Smart Keyboard“ الخاصة بالشركة أيضاً، ويدعم القلم حساسية الضغط بمستوى 4096، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وزر مخفي 360 درجة وشحن مغناطيسي.

ويمكن إقران لوحة المفاتيح مع الجهاز اللوحي عبر ”البلوتوث“، ولديها مسافة انتقال 1.3 مم، وتأتي مع مفاتيح اختصار متعددة الوظائف ومصنوعة من جلد صديق للبيئة.