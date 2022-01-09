PayPal تدرس اطلاق عملتها الرقمية المشفرة

أفادت التقارير أن شركة باي بال القابضة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا المالية أكدت عزمها على إطلاق عملتها المستقرة الخاصة بها المسماة باي بال كوين. تم اكتشاف تطوير عملة مستقرة داخلية لأول مرة في كود المصدر لتطبيق باي بال على آيفون بواسطة المطور ستيف موزر.

وتأكيدًا للأدلة التي تم العثور عليها في تطبيق باي بال، قال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس الأول لقسم العملات المشفرة والرقمية في باي بال، لبلومبيرغ نيوز:

“نحن نستكشف إطلاق عملة مستقرة؛ وإذا وعندما نسعى إلى المضي قدمًا، فسنعمل بالطبع عن كثب مع الجهات التنظيمية ذات الصلة”.

وكشفت النتائج التي توصل إليها موزر أن باي بال يعمل على بناء عملة باي بال كوين، والتي ستكون مدعومة بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، أوضح متحدث باسم باي بال أن التعليمات البرمجية المصدر الخاصة بتطبيق آيفون قد تم تطويرها في حدث هاكاثون حديث.

أثناء إنشاء الأصول الرقمية لباي بال، فإن الاسم والشعار والميزات الخاصة بالتوكن الداخلي عرضة للتغيير قبل الإطلاق. دعمًا للتطوير المستمر، أطلق باي بال سابقًا ميزات جديدة تتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها والدفع بها.

وقد أشار دا بونتي أيضًا في مقابلة أجريت في نوفمبر ٢٠٢١ إلى أن باي بال “لم ير بعد عملة مستقرة تم إنشاؤها لغرض الدفع”. ووفقًا له، يجب أن تدعم العملة المستقرة المدفوعات على نطاق واسع مع ضمان أمان الشبكة، مضيفًا:

“يجب أن يكون هناك وضوح بشأن اللوائح والأطر التنظيمية ونوع التراخيص المطلوبة في هذا المجال.”