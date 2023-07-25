Phonton.. تطبيق جديد للتصوير الاحترافي لهواتف آيفون

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون منذ فترة طويلة وتحب التصوير، فقد تتذكر تطبيق Camera+. كان هذا التطبيق أحد أكثر تطبيقات الآيفون شيوعًا لالتقاط الصور باستخدام عناصر التحكم اليدوية.

والآن، عادت شركة LateNiteSoft، الشركة المطورة لتطبيق Camera+، بتطبيق جديد يسمى Photon؛ وهو أيضًا تطبيق للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

وكما وصفه المطورون، يوفر Photon كل التحكم الذي تحتاجه لإنشاء صور احترافية قوية، تمامًا مثل البدائل الحالية مثل Halide وحتى Camera+. فيضم Photon خيارات متعددة لضبط كاميرا آيفون يدويًا والتحكم فيها قبل التقاط الصور.

يمكن للمستخدمين ضبط التركيز والتعرض بدقة (مع سرعة الغالق وإعدادات ISO) وتوازن اللون الأبيض. ولجعل صورك مثالية، يقدم Photon أدوات متقدمة مثل Focus Peaking والتي تبرز مكان تركيز العدسة.

علاوةً على ذلك، يدعم التطبيق أيضًا تنسيقات صور مختلفة، مثل HEIF و JPEG و ProRAW و RAW. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، يتيح التطبيق للمستخدمين الاختيار بين الصور بدقة 12 ميجابكسل و 48 ميجابكسل بسهولة عند استخدام العدسة العريضة الرئيسية.

هناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في التطبيق؛ وهي Session Preview. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين مراجعة كل صورة التقطوها في تلك اللحظة لحذف الصور التي لم تبدو جيدة أو مشاركة أفضل الصور بسرعة.

كما قال نويل روزنتال، مدير المنتج في شركة LateNiteSoft، أن Phonton يجمع ما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي في تجربة جديدة تمامًا. وقال: “لقد أخذنا الوقت الكافي لإعادة التفكير في كل جانب من جوانب تجربة التصوير، مع الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي تلقيناها وتأثيرات جميع خياراتنا في الماضي“.

يتوفر تطبيق Phonton الآن على متجر App Store، ويتطلب التطبيق جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 16 أو أحدث. وهو يتوفر باشتراك شهري بقيمة 3.99 دولارًا أمريكيًا أو اشتراكًا سنويًا بقيمة 19.99 دولارًا. او يمكنك شراء ترخيص مدى الحياة مقابل 39.99 دولارًا.